Egy tanársegéd lehet a világ legjobb mesterlövésze?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy walesi tanársegéd részletes, akciófilmeket idéző történetekkel állt elő, azt állítva, hogy korábban mesterlövész volt egy elit alakulatban.A mesterlövész szerep azonban teljes egészében kitalációnak bizonyult, és a férfit két évre eltiltották az oktatástól.
mesterlövészhazugságtanársegéd

A tanársegéd hevesen mesélte a diákoknak, hogy egy katonai egység mesterlövészeként szolgált, és „több mint 250 embert” ölt meg bevetései során. Azt is állította, hogy különleges fedőnevet kapott, és otthon fegyvert tart – írja a BBC.

A kitalált mesterlövész történet végül súlyos következményekhez vezetett.
A kitalált mesterlövész történet végül súlyos következményekhez vezetett. Fotó:Illusztráció/Unplash

A tanársegéd hazugságai azonban nem álltak meg itt: azt mondta, kitüntetést kapott, nemesi címmel rendelkezik, és részt vett az északír konfliktusban. 

Ezek közül egyik sem volt igazolható, több pedig az életkora alapján eleve lehetetlen volt.

A vizsgálat feltárta a mesterlövész állítások valótlan voltát

A kollégák először csak értetlenkedtek, majd sorra jelentették a furcsaságokat: a férfi többféle magyarázatot adott arra, hogyan került kerekesszékbe, gyakran késett órákról, és idő előtt távozott engedély nélkül.

A belső vizsgálat után eljárás indult. A meghallgatáson a férfi nem jelent meg, nem képviseltette magát, és hivatalos magyarázatot sem küldött. A vizsgálók szerint minden korábbi állítása összeomlott.

Két év eltiltás: lezárult a hamis hős története

Az oktatási testület döntése szerint a férfi két évig nem térhet vissza sem iskolába, sem főiskolára tanársegédként, mert viselkedése súlyosan megsértette a szakmai szabályokat és a tanulók iránti felelősséget.

A határozat szerint a hazugságok mély attitűdproblémákról árulkodnak, és alkalmatlanná teszik őt a pedagógusi feladatokra.

