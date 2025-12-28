20 éve eltűnt a lányuk – mesterséges intelligencia hozhat áttörést egy fül alapján

Egy fiatal nő 2005 végén tűnt el nyomtalanul az amerikai Orlandóban, miután az ünnepek után nem tért vissza a munkahelyére, autóját pedig később elhagyva találták meg a lakása közelében. A mesterséges intelligencia segítségével próbálják azonosítani az eltűnt lányt.

Mesterséges intelligencia az eltűnt személy felkutatásában

Jennifer Kesse 2005 karácsonya körül tűnt el az amerikai Orlandóban, miután az ünnepi szünetet követően nem jelent meg munkahelyén. Az eltűnt lány nyomtalanul veszett el, később azonban autóját elhagyva találták meg lakásától nem messze.

Az eset azóta is az egyik legismertebb megoldatlan eltűnésnek számít.

Kulcsfontosságú kamerafelvétel

A nyomozás során a FBI közlése szerint egy térfigyelő kamera rögzítette azt a személyt, aki Jennifer autóját leparkolta, majd elsétált a helyszínről. A felvétel azonban túl rossz minőségű volt ahhoz, hogy az illetőt egyértelműen azonosítani lehessen, ráadásul az arcát egy kapu is kitakarta.

A fül lehet a kulcs

Jennifer szülei most abban bíznak, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet áttörést hozni az ügyben. Elképzelésük szerint az

MI felnagyítja és elemzi a gyanúsított fülét, amely szerintük ugyanolyan egyedi azonosító lehet, mint az ujjlenyomat vagy a DNS. A technológia a rossz minőségű kamerafelvételek elemzésében is új lehetőségeket nyithat.

Az ügyön jelenleg egy MI-céggel és a floridai hatóságokkal együtt dolgoznak. Jennifer családja abban reménykedik, hogy a mesterséges intelligencia segítségével végre előrelépés történhet a közel húsz éve húzódó nyomozásban, és választ kaphatnak arra, mi történt eltűnt lányukkal.

