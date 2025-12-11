Döbbenetes, mivel rukkolt elő egy kávézó: mesterséges intelligenciával randizhatnak a vendégek

A mesterséges intelligencia egyre inkább része mindennapjainknak, de egy New York-i pop-up kávézó új szintre emeli a technológiai románcot. Az EVA AI alkalmazás idén decemberben nyitja meg a világ első AI-randevú kávézóját, ahol a látogatók valódi, személyes randevúkat élhetnek át virtuális partnereikkel – tájékoztat a Toronto Sun.

A New York-i kávéházban a mesterséges intelligencia ül az asztal másik oldalán – Fotó: Unsplash

Mi történik, ha a mesterséges intelligencia lesz a partnerünk?

A koncepció egyszerre futurisztikus és hátborzongató: minden asztalon egy telefon képernyője világít, rajta AI-generált arcokkal, míg az étterem üresen, félhomályban várja a vendégeket.

Az AI-partnerek pontosan azt nyújtják, amit az emberek a kapcsolatokban keresnek: szeretetet, figyelmet, megerősítést.

De a szakértők szerint ez nem helyettesítheti a valódi emberi interakciókat. Dr. Jasmonae Joyriel pszichológus szerint a fizikai AI-randevúhely „kihasználhatja a sérülékeny embereket anyagi haszonért”, miközben eltávolítja azokat a váratlan, izgalmas pillanatokat, amelyek a valódi randevúk varázsát adják: a visszamosolygást, a spontaneitást, vagy akár a kisebb konfliktusokat, amelyek az érzelmi kötődést erősítik.

Az AI ráadásul sosem utasít el, mindig azt mondja, amit hallani szeretnénk, így könnyen irreális elvárásokat alakíthat ki a felhasználókban.

Arkadiy Volkov terapeuta szerint az AI-partner „megakadályozhatja, hogy megtanuljuk kezelni a kapcsolati kellemetlenségeket” – pedig a valós kapcsolatok pont ezek révén tanítanak empátiára és fejlesztik az érzelmi intelligenciát.

Természetesen az AI-randevú előnyös lehet azoknak, akik szociálisan kevésbé „ügyesek”: segít komfortosabban mozogni romantikus helyzetekben.

De a mesterséges intelligencia által nyújtott „tökéletes” társ csupán illúzió.

Az igazi szeretet és kapcsolódás nem egy képernyő előtt születik, hanem a hibákkal, váratlan pillanatokkal és emberi tökéletlenségekkel együtt válik valósággá.

