Itt az év bolondja: droggal akart fizetni a bankban egy férfi

A Monroe megyei seriffhivatal közleménye szerint a 46 éves Jason G. Smith december 3-án „ismeretlen okokból” rossz csomagot választott ki a tranzakcióhoz. A bank csőpostájába küldött tasak kristályos anyagot tartalmazott, amelyet hamar azonosítottak: metamfetamin volt – írja a New York Post.

Pénz helyet metamfetamint akart befizetni egy banki tranzakció során az ohiói férfi (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A férfi közben továbbhajtott, mintha mi sem történt volna, ám az előírások szerint dolgozó banki alkalmazott azonnal értesítette a hatóságokat.

Véletlen „banki befizetés” – így bukkant fel a metamfetamin

A rendőrök hamar beazonosították Smith tartózkodási helyét, és egy K9-es kutya, Max segítségével további gyanús anyagokat is találtak a férfi járművében. Smith-t ezután őrizetbe vették, bár a pontos vádpontokat még nem hozták nyilvánosságra.

A megyei seriff később humorral fűszerezett közleményt adott ki:

Az illegális drogoknak nincs helye a banki csőpostában – de átadhatók a seriffhivatalnak. Ott nem jár érte bilincs, csak segítség.

Közösségi reakciók: az internet is nevetett a furcsa eseten

A történet villámgyorsan viralizálódott, és a kommentelők sem fogták vissza magukat:

Elképzelem, ahogy hazamegy, és dühöngve keresi: hova lett a cuccom?

Más valaki ezt írta:

Nem is tudtam, hogy túl buta is lehet valaki a drogozáshoz!

A furcsa eset így egyszerre lett rendőrségi ügy és internetes komédia.

Ritkán látni ilyen metamfetamin-bakit

A történet minden bizonnyal hosszú ideig fennmarad a legszokatlanabb rendőrségi ügyek között. A metamfetamin véletlen banki „befizetése” egyszerre abszurd, tanulságos és mulatságos – még a hatóságok is humorral kezelték az ügyet.

Kapcsolódó tartalmaink:

Zalaegerszeg egyik lakótelepén sajátos drogshop működött. A kábítószer szó szerint az ablakon át cserélt gazdát, amíg a hatóság le nem csapott a bizniszre.

A DELTA Program célzott akciója vetett véget egy tiszavasvári bűnös páros bizniszének. A nyomozók több helyszínen is kábítószer csomagokat találtak, amelyeket a gyanú szerint terjesztésre szántak.