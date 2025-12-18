Elképesztő föld alatti élmény várja az utasokat ezen a metróállomáson

Róma kedden megnyitotta a Colosseum alatt található új metróállomást, amely egyszerre szolgál modern közlekedési pontként és élő ókori kiállításként. Az utasok kerámia vázákat, kőkutakat és egy első századi termálfürdő romjait tekinthetik meg a föld alatt – tájékoztat a New York Post.

Róma új metróállomása a Colosseum alatt nyílt meg – Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Miért különleges a Colosseum metróállomás?

Az új metróállomás megnyitása húsz év munkáját zárja le. A C vonal építését lassította a bürokrácia, a finanszírozási nehézségek, és a régészeti feltárások, hiszen a vonal alatt igazi történelmi kincsek rejtőznek. Marco Cervone, a vonalat építő konzorcium vezetője szerint a legnagyobb kihívást a talajvíz és a föld alatti romok védelme jelentette. A munkálatok során különleges technikákat alkalmaztak: a talaj fagyasztásával és ideiglenes betonfalakkal biztosították, hogy a több mint félmillió lelet sértetlen maradjon.

Nem messze a Colosseumtól megnyílt a Porta Metronia állomás is, ahol egy 80 méteres, II. századi katonai laktanya romjai kerültek elő.

A jövőben itt múzeumot is nyitnak, hogy a látogatók még közelebb kerülhessenek az ókori Róma mindennapjaihoz.

A teljes C vonal 29 kilométer hosszú lesz, ebből 20 kilométer föld alatt, és naponta akár 800 000 utast szállíthat. A turisták így könnyen elkerülhetik Róma híresen zsúfolt felszíni forgalmát, miközben felfedezhetik a város történelmi központját.

A londoni metróban van valami, amit eddig szinte senki nem vett észre

A londoni metró naponta több millió utast szállít, miközben 11 különböző vonal köti össze a városrészeket és a külvárosokat.A londoni metró ülésmintái azonban nem csupán praktikus megoldások: minden egyes kárpit tudatos tervezés eredménye, amely történelmi, kulturális és városi utalásokat rejt.

Elképesztő, 176 kilométeres a világ legfuturisztikusabb metrója

Teljesen elkészült a Közel-Kelet legnagyobb és legambiciózusabb közlekedési projektje Rijádban. A teljesen automatizált, vezető nélküli metróhálózat hat vonalon, 176 kilométeren keresztül szeli át a szaúdi fővárost, és új korszakot nyit a városi mobilitásban.