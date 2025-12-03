Váratlan bejelentés az eltűnt malajziai repülőgép ügyében!

Hírlevél

Diplomácia

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az MH370-as járat esete a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélye, amelyet több mint tíz év alatt sem sikerült megoldani. A malajziai hatóságok most bejelentették: újraindítják az MH370-as járat utáni kutatást, amely talán végre megválaszolja az eltűnt repülőgéppel kapcsolatos kérdéseket.
Több mint tíz év telt el azóta, hogy a Malaysia Airlines MH370-es járata — a világ egyik legismertebb eltűnt repülőgépe — nyom nélkül elveszett 239 emberrel a fedélzetén. A keresést idén már egyszer megpróbálták folytatni, de az időjárás közbeszólt. Most viszont újra nekivágnak – tájékoztat a BBC.

eltűnt repülőgép, MH370
A Malaysia Airlines MH370-as járatának története a világ egyik legnagyobb rejtélye (illusztráció) – Fotó: DANIEL SLIM / AFP

Megoldódhat az MH370-as járat rejtélye

A malajziai hatóságok bejelentették: december 30-án indul újra az 55 napos művelet, amelyet az Ocean Infinity vezet. A cég egy „nincs találat, nincs díj” megállapodás keretében dolgozik, vagyis csak akkor kapja meg a 70 millió dolláros jutalmat, ha valóban rábukkannak az eltűnt repülőgép roncsaira. 

Az MH370-es járat 2014. március 8-án emelkedett a levegőbe Kuala Lumpurból, ám kevesebb mint egy órával később megszakadt vele a kapcsolat. 

A radar jelezte: a Boeing 777-es váratlanul letért a kijelölt útvonalról, majd eltűnt. A keresésben az évek során 26 ország, 60 hajó és 50 repülő is részt vett — eredmény nélkül. A világ egyik legnagyobb rejtélye maradt, hová tűnt ekkora repülőgép. A tragédia óta sorra születtek a találgatások, a pilóta szándékos manőverétől a gép eltérítéséig. 

A 2018-as hivatalos vizsgálat annyit állapított meg: valószínűleg szándékos beavatkozás térítette el a gépet.

A nyomozók akkor egyetértettek abban, hogy végső válaszok csak akkor lesznek, ha megtalálják az eltűnt repülőgépet. Az újrainduló kutatás új reményt hozhat a hozzátartozók számára, hogy több mint egy évtized után választ kapjanak arra, mi történt szeretteikkel.

Mi történt az MH370-es járattal?

A repüléstörténet leghosszabb ideig tartó és legköltségesebb kutatóakciója sem tudott választ adni a kérdésre, hogy mi történhetett a maláj légitársaság Boeing 777-es utasszállítójával. Emiatt több összeesküvés-elméletszerű feltételezés is született az eltűnt repülőgép sorsáról: lopott, illetve hamisított útlevelek, a járat fedélzetén utazó, szupertitkos katonai projekten dolgozó informatikus csoport, valamint a pilóták fedélzeti beszélgetését rögzítő hangfelvételek utólag elvégzett manipulálása.

