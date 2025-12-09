Hihetetlen, mennyibe kerül a világ legdrágább manójelmeze

Karácsonyi hangulat, zöld-sárga kabát és egy kissé bolondos manó – Will Ferrell legendás jelmeze a 2003-as Mi a manó filmből új tulajdonosra talált egy London melletti árverésen, ahol több mint 319 000 dollárért (kb. 104,5 millió forintért) kelt el. Az aukción más filmes relikviák is szerepeltek, de Buddy manó öltözéke mindenkit lenyűgözött – tájékoztat a New York Post.

A Mi a manó musicalváltozata – Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért különleges a Mi a manó sztárjának jelmeze?

Az ikonikus karácsonyi jelmez, amelyet Jon Berg producer személyes gyűjteményéből bocsátottak árverésre, zöld, szőrrel szegélyezett kabátot, arany hímzéssel díszített részleteket, sárga nadrágot és zöld háromszögletű sapkát tartalmazott.

Ez a darab egy különösen emlékezetes jelenetből származik: amikor Buddy minden gombot megnyom a liftben, mert azt gondolja, olyan, mint egy karácsonyfa.

A 191 cm magas Ferrell ezzel a ruhadarabbal adta Buddy figurájának jellegzetes, kissé gyermekded báját a 2003-as ikonikus filmben. A történet szerint Buddyt csecsemőként véletlenül a sarkvidékre vitték, és manóként nevelték. Felnőve rájön, hogy biológiai apja a „rosszak” listáján szerepel, és New Yorkba utazik, hogy jóvátegye családja hibáit.

Buddy jelmezének korábbi példánya 2021-ben 296 702 dollárért (kb. 97 millió forintért) talált új tulajdonosra.

