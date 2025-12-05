Kerekesszékbe került a hollywoodi legenda

A 92 éves Michael Caine rangos elismerést kapott a Vörös-tengeri Nemzetközi Filmfesztiválon. A ceremónián Vin Diesel tolta végig a filmsztárt a vörös szőnyegen, ahol a közönség vastapssal köszöntötte Caine-t – írja az Independent.

Vin Diesel és Michael Caine a Vörös-tengeri Nemzetközi Filmfesztiválon

Fotó: PATRICK BAZ / RED SEA FILM FESTIVAL

Vin Diesel 2015-ben Az utolsó boszorkányvadász című filmben dolgozott együtt Michael Caine-nel. A nyitóünnepségen Vin Diesel átadta Caine-nek a tiszteletbeli díjat.

Számomra különleges este ez, mert egy olyan embert ismernek el, akit mindenki a legjobb színészek között tart számon

– mondta Vin Diesel.

Michael Caine-t három unokája is elkísérte.

„Köszönöm a fogadtatást. A nevem Michael Caine” – kezdte a legendás színész.

Ez nem a valódi nevem, de realisztikus, és ez hozta meg a sikert. Londonban, a munkásosztálybeli Cockney-ként születtem, és azzá váltam, aki most vagyok

– folytatta.

Az egyik legnagyobb szerencse ma este az, hogy itt lehetek. Boldog vagyok, hogy részt vehetek ezen az eseményen. A tévében láttam, de sosem nyertem itt, ezért külön öröm számomra

– fogalmazott Caine.

