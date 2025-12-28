A Paint-művészek titkai: így születnek lélegzetelállító rajzok a programmal

Ezek az emberek új szintre emelték a Paint használatát: lenyűgöző részletességgel rajzolt portrék, klasszikus festmények újragondolt változatai és teljesen egyedi stílusú alkotások születnek a legegyszerűbb digitális vásznon. Nem véletlen, hogy közülük többen mára világhírűek lettek, és közösségi médiás jelenlétükkel milliókat inspirálnak.

Microsoft Paint művészek alkotásai: egyszerű programmal készült lenyűgöző rajzok, amelyek világszerte milliók figyelmét ragadták meg - Fotó: Képernyőkép

1. JacielDraw – a modern közösségi média sztár

JacielDraw a TikTok és az Instagram világában vált ismertté, mára több milliós követőtáborral. Anatómiai rajzai, mewing portréi és a Mona Lisa újraértelmezései Microsoft Paintben készülnek, bizonyítva, hogy a kreativitás sokszor fontosabb, mint a technológia.

2. Concha García Zaera – a „Paint nagymama”

A spanyol nagymama hetvenes éveiben kezdett el Paintben rajzolni, és színes tájképeivel pillanatok alatt meghódította az internetet. Instagram-profilja több százezer követőt gyűjtött, a Disney is felfedezte, és felhasználta műveit plakátokon.

3. Hal Lasko – a Pixel Painter

Hal Lasko 98 évesen kezdett el digitális festészetet tanulni, amikor látása meggyengült. Paintben alkotott pixelimpresszionista művei különleges átmenetet jelentenek a hagyományos és a digitális művészet között. A világ „Pixel Painter”-ként ismerte meg.