Ne maradjon le róla — itt követheti végig a Mikulás teljes útját

A Mikulás minden évben ezen a napon kel útra, rénszarvasok húzta szánjával átszelve az éjszakai égboltot. A hagyomány szerint most dől el, ki volt igazán jó az elmúlt évben — a kifényesített csizmák már készen állnak, az izgatott gyerekek pedig számolják az órákat az érkezésig.

Mikulás úton van — ma indult el, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára. Fotó:Illusztráció/Unplash

Mikulás úton van — már csak napok kérdése

A történetek szerint a Mikulás ma este hagyta el az északi vidéket, hogy pontos menetrend szerint haladjon városról városra. Segítői, a manók egész évben készítették az ajándékokat, a rénszarvasok pedig most kapták meg a legfontosabb feladatot: biztonságban célba juttatni a csomagokat.

A várakozás izgalma minden évben ugyanaz

Akár csokira, akár apró meglepetésre számítanak a gyerekek, a Mikulás érkezése mindig különleges pillanat. Sok családban ma este már kikerülnek az ablakba a csizmák, és a szülők is igyekeznek életben tartani azt a varázst, amely generációk óta összeköti az ünnepi időszakot.

Így ünneplik a Mikulást világszerte – de ki is az a Mikulás?

December 6. Mikulás napja. A ma ismert hófehér szakállú, pocakos, piros ruhás Mikulás alakja Szent Miklós püspökhöz vezethető vissza, aki jóságáról és önzetlenségéről volt híres.