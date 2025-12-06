Így ünneplik a Mikulást világszerte – de ki is az a Mikulás?

A Mikulás napját minden évben december 6-án ünnepeljük, és különösen a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvend. De honnan ered ez a hagyomány, és hogyan vált a mai, kedves, ajándékosztó figurává Mikulás?
Szent Miklós és a hagyomány kezdete
A Mikulás története Szent Miklós püspökhöz vezethető vissza, aki a 4. században élt Mürában, a mai Törökország területén – tájékoztat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum országos szakmúzeum. Szent Miklós híres volt jóságáról, önzetlenségéről és arról, hogy mindig segített a rászorulókon. Legismertebb történet róla talán az, amikor három lányt mentett meg attól, hogy apjuk kénytelen legyen őket adósrabszolgaságba adni: titokban aranyat tett az ablakukba, így biztosítva számukra a hozományt.
Szent Miklós alakja a középkorban egész Európában legendássá vált, és hamarosan a gyermekek védőszentjeként tisztelték.
A december 6-i, Miklós-napi ajándékozás a szent és a gyerekek kiváltságos kapcsolatára épül, ugyanis a legtöbb forrás szerint a püspök nagyon szerette a gyermekeket.
A Szent Miklóshoz kapcsolódó ajándékosztás minden keresztény országban ismert. A történészek úgy vélik, hogy mindez már az ókorban is elkezdődött, bár olvasható olyan feltevés is, miszerint a 11. századnál hamarabb nem történt hasonló.
Európában a 16. századtól beszélhetünk a december eleji ajándékozásról, mint szokásról, Magyarországon pedig az 1800-as évek közepe óta örvendeztették meg a gyerekeket, elsődlegesen a polgárság körében.
Hogyan lett Szent Miklósból a mai Mikulás?
A modern Mikulás alakja a 19. és 20. században alakult ki, amikor az európai és amerikai hagyományok keveredtek. A hollandok Sinterklaas néven ismerték, aki december 5-én, a Sinterklaas-napon ajándékot hozott a gyermekeknek. A holland bevándorlók az Egyesült Államokba vitték ezt a hagyományt, ahol a „Santa Claus” név vált ismertté.
A Mikulás alakja számos országban más-más néven ismert, és a hozzá kapcsolódó hagyományok is eltérőek.
- Hollandia és Belgium területén Sinterklaas december 5-én érkezik és ajándékokat oszt a gyerekeknek.
- Németországban és Ausztriában Nikolaus december 6-án látogatja meg a gyermekeket, és édességet tesz a csizmájukba.
- Csehországban és Szlovákiában Mikuláš angyallal és ördöggel érkezik, hogy jutalmazza a jó gyerekeket és figyelmeztesse a rosszakat.
- Finnországban Joulupukki hozza az ajándékokat.
- Oroszországban Ded Moroz, a Télapó követi Szent Miklós hagyományait, szibériai téli öltözékben.
- Az Egyesült Államokban Santa Claus, a piros ruhás, rénszarvasok által vont szánon érkező derűs figura, december 24-én, karácsony estéjén hozza az ajándékokat.
Magyarországon a Mikulás napját december 6-án ünnepeljük – írja a mikulasnap.hu. Ekkor a gyermekek kitisztított cipőjébe csokoládét, mandarint, apró ajándékokat és néha diót tesz a Mikulás. A hagyomány szerint a jó gyerekeket jutalom illeti, a rosszalkodókat pedig virgáccsal figyelmezteti.
