Jegygyűrű villant – Miley Cyrus életébe nagy fordulat érkezett!

Miley Cyrus eljegyzési híre gyorsan bejárta a világsajtót, miután a Los Angeles-i vörös szőnyegen feltűnt egy ragyogó gyémántgyűrűvel az ujján. A sztár és párja, Maxx Morando négy év együttjárás után döntött úgy, hogy hivatalossá teszik kapcsolatukat, amelyet a rajongók és a szakma is figyelemmel kísér. A Hannah Montana egykori szereplője az utóbbi években kiegyensúlyozottabbnak és nyugodtabbnak tűnik — sokak szerint ebben komoly szerepe van partnerének – írja a New York Post.

Maxx Morando és Miley Cyrus ragyogó gyűrűvel a vörös szőnyegen

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Milyen részletek derültek ki Miley Cyrus eljegyzési gyűrűjéről?

A gyűrű már november közepén feltűnt a sztár ujján, és hamar kiderült, hogy Jacquie Aiche ékszertervező egyedi darabjáról van szó. A 14 karátos sárga arany foglalatban egy párnaköves csiszolású gyémánt kapott helyet. A tervező csapata megerősítette, hogy kifejezetten Miley számára készült az ékszer, amelyet a Deux Moi információi szerint már korábban is viselt privát eseményeken.

Hogyan erősödött meg Miley Cyrus és Maxx Morando kapcsolata?

A pár 2021-ben kezdett randizni, és kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult. Először a Gucci „Love Parade” eseményén vállalták fel a nyilvánosság előtt, majd egyre több rendezvényen mutatkoztak együtt. A Grammy-gálán Miley megható szavakkal köszönte meg szeretteinek a támogatást, köztük Maxxnél is. A bennfentesek szerint az énekesnő az elmúlt években sokkal harmonikusabbnak tűnik, és ebben nagy szerepe van annak, hogy Morando kerüli a nyilvánosságot, nyugodt hátteret biztosítva számára.

