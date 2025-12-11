A világ legdrágább UNO-ja? Kiderült, mi kerül ezen ennyibe

A Miu Miu legújabb limitált kiadású terméke olyan területre lép, ahol ritkán találkozik a divat és a játék világa. A márka most az UNO kártyajátékot emelte a luxus szintjére, egy olyan szett formájában, amely már az árával — 195 163 forint — is jelzi, hogy prémium gyűjtőknek készült – írja a Hypebeast.

A Miu Miu exkluzív UNO-szettje prémium bőrtokkal és egyedi tervezésű kártyákkal érkezik — igazi luxus gyűjtői darab. Fotó: MiuMiu

A Miu Miu apró szettjének luxus részletei

A szett legfeltűnőbb eleme a prémium, puha bőrből készült tartó, amely konyakbarna és rózsafabarnás árnyalatban készült, és kontrasztos, nyomott Miu Miu logót visel. A patentos zár elegáns és praktikus megoldás, a belsejében pedig egy egyedileg tervezett UNO pakli kap helyet, amely teljes egészében a Miu Miu jellegzetes esztétikájához igazodik.

A termék exkluzív, egyedi csomagolásban érkezik, amely hangsúlyozza, hogy ez nem csupán egy játék, hanem magas értékű kollektors darab.

A Miu Miu játékos, mégis prémium világa

A kompakt méretek ellenére a szett üzenete erős: a divatház nemcsak ruhákban és kiegészítőkben, hanem életérzésben is vezető szerepet akar betölteni. A Miu Miu ezzel a lépéssel a játékosságot és a luxust egyesíti, és a világ legnagyobb divatüzleteiben várhatóan hamar elfogy majd a készlet.

