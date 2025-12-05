Meglepő felfedezés: kiderült, mit tesz az agyunkkal a mogyoró

Egy új kutatás szerint a mogyoró nemcsak finom, de az agy egészségét is támogatja az idősebb felnőttek körében. A napi mogyorófogyasztás javíthatja a memóriát és fokozhatja az agyi véráramlást – tájékoztat a Fox News.

A mogyoró támogatja az agy egészségét – Fotó: Unsplash

Miért egészséges mogyorót fogyasztani?

A Maastricht University kutatói 31, 60–75 év közötti egészséges felnőttet vizsgáltak. A résztvevők 16 héten át naponta 60 gramm, héjában pörkölt, sótlan mogyorót fogyasztottak, más időszakokban pedig teljesen mellőzték azt. Az MRI-vel mért adatok szerint a mogyorófogyasztás idején az agyi véráramlás átlagosan 3,6%-kal nőtt, különösen azokban a lebenyekben, amelyek a gondolkodás és a nyelvi képességek központjai.

A mogyoró rendszeres fogyasztása nemcsak a véráramlást javította, hanem a memóriát is: a résztvevők átlagosan 5,8%-kal teljesítettek jobban a memóriateszteken.

A mogyoróban található telítetlen zsírok, növényi fehérje, rost, polifenolok és L-arginin együttesen támogatják az érrendszer működését és antioxidáns hatásukkal is hozzájárulnak az agy egészségéhez.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat kis körben, egészséges idősebb felnőttek körében zajlott, és csak a meghatározott mennyiségű, héjában pörkölt, sótlan mogyorót vizsgálták.

Más formák vagy kisebb adagok nem biztos, hogy ugyanolyan hatást fejtenek ki.

A szakértők szerint a kalóriadús mogyorót érdemes mértékkel fogyasztani, és a mindennapi étrendbe beilleszteni más egészséges ételekkel, például zöldségekkel, gyümölcsökkel és teljes kiőrlésű gabonákkal együtt. Így a mogyoró nemcsak finom nassolnivaló, hanem egy apró, de hatékony segítség is az agy frissességének megőrzésében az idősebb korosztálynál.

Milyen ételek veszélyesek az agy számára?

Egy 15 éven át tartó vizsgálat szerint a túl sok vörös hús fogyasztása és az édes, szénsavas üdítők rendszeres fogyasztása felgyorsíthatja a demencia és más krónikus betegségek kialakulását.

Hatással lehet az étrend a memóriára?

Az utóbbi években egyre több tanulmány figyelmeztet a feldolgozott élelmiszerek egészségkárosító hatásaira. Az Ohio Állami Egyetem kutatói szerint ezek az ételek nemcsak az elhízás vagy a szívproblémák kockázatát növelik, hanem akár memóriavesztéshez is vezethetnek.