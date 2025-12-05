75 éves korában elhunyt Cary-Hiroyuki Tagawa, aki Shang Tsung gonosz varázslóját alakította a világhírű Mortal Kombat című akciófilmben – írja a DailyMail.

Cary-Hiroyuki Tagawa színész

Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A gyászhírt Tagawa családja közölte, megerősítve, hogy Tagawa korábban agyvérzést kapott, amelynek a szövődményei okozták a halálát. A színész családja körében hunyt el.

Tagawa Tokióban született egy japán színésznő és egy amerikai hadseregben szolgáló, japán származású apa gyermekeként, majd gyerekként az Egyesült Államokba költözött, ahol már korán elkezdett foglalkozni a harcművészetekkel.

Filmes karrierje 1987-ben kezdődött, amikor Bernardo Bertolucci történelmi drámájában, Az utolsó császár című filmben a kínai eunuch, Chang szerepét játszotta. Innentől Hollywood egyik keresett színésze lett, és olyan filmekben láthattuk, mint A magányos ügynök, Pearl Harbor, Egy gésa emlékiratai.

Cary-Hiroyuki Tagawa és Bridgette Wilson a Mortal Kombat című akciófilmben Fotó: Archives du 7eme Art

A legnagyobb sikert a Mortal Kombat című akciófilm hozta el számára, ami 1995-ben jelent meg az amerikai mozikban. A filmben Shang Tsung gonosz varázslót alakította Tagawa, amivel örökre beírta magát a filmes történelembe.