Pánik az étteremben: mosómedve zuhant egy vendég nyakába

A mosómedve a wisconsini Lake Geneva városában található Grand Geneva Resort egyik elegáns éttermében esett be a mennyezeten keresztül a zsúfolt étkezőtérbe. Az eset vasárnap este fél nyolc körül történt, amikor a vendégek még mit sem sejtve vacsoráztak – írja a Fox6Milwaukee.

Egy ehhez hasonló mosómedve okozott pánikot egy telt házas étteremben

Fotó: Pixabay / Pexels

A Walworth megyei seriff hivatalának tájékoztatása szerint az állat a zuhanás után agresszívan viselkedett.

Az egyik vendég megpróbálta elkapni, ám a mosómedve megharapta, ezért az érintettet azonnal kórházba szállították.

Káosz és riadalom az étteremben

A kezdetben nyugodt vacsora pillanatok alatt káoszba fordult.

A megvadult állat karmolt, sziszegett, és egyik helyiségből a másikba menekült, miközben a vendégek pánikszerűen próbáltak eltávolodni tőle.

A helyszínre vadállat-befogással foglalkozó szakembert riasztottak, aki szerint az ilyen esetek nem számítanak teljesen rendkívülinek a hideg időszakokban.

Miért jutott be a mosómedve az épületbe?

A szakértők szerint extrém hideg idején gyakran fordul elő, hogy vadállatok meleg menedéket keresnek épületekben. Bár azt egyelőre nem tudni, pontosan hogyan jutott be az állat a plafon fölé, a feltételezések szerint a tetőszerkezeten vagy szellőzőnyílásokon keresztül mászhatott be.

Így sikerült befogni az állatot

A kiérkező hatóságok és szakemberek végül speciális eszközökkel, köztük egy befogórúddal tudták ártalmatlanítani az állatot. Egy szemetesedényt helyeztek fölé, majd elszállították az épületből.

A mosómedvét állatorvosi rendelőbe vitték, elaltatták, és veszettségvizsgálatra küldték, mivel a harapás miatt ez elengedhetetlen a sérült további kezeléséhez.

A szálloda megszólalt az esetről

A Grand Geneva Resort üzemeltetője közleményben erősítette meg az incidenst, hangsúlyozva, hogy az állatot eltávolították, és a vendégek biztonsága minden körülmények között elsődleges számukra. A megharapott vendég állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

Az eset újabb emlékeztető arra, hogy a vadon és az emberi környezet találkozása olykor egészen váratlan és veszélyes helyzeteket teremthet – még egy elegáns étterem falai között is.