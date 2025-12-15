Ez már tényleg sok: újabb betörések mögött állhat a világhírű, részeg mosómedve

Egy virginiai italboltban történt szokatlan eset irányította a hatóságok figyelmét egy mosómedvére: az állat december elején az üzlet mosdójában került elő eszméletlen állapotban. A vizsgálat megállapította, hogy a mosómedve alkoholt fogyasztott a boltban, majd összeesett, ezért az állatvédelmi szolgálat elszállította, és megfigyelés alá helyezte.

A hatóságok szerint a mosómedve több épületben is megfordulhatott - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Több helyre is betört a részeg mosómedve

A Hanover megyei állatvédelmi hatóság későbbi közlése szerint a mosómedve más incidensekkel is összefüggésbe hozható. Samantha Martin tiszt tájékoztatása alapján felmerült a gyanú, hogy az állat egy közeli karate stúdióba is behatolt, valamint a gépjármű-nyilvántartó hivatal (DMV) egyik épületében is megfordult, ahol élelmiszert kereshetett - tájékoztat a BBC.

Az állatvédelmi szolgálat szerint a jelenlegi információk alapján ez már a harmadik eset lehetett, amely során a mosómedve épületbe jutott. A hatóságok több helyszínen is vizsgálják az esetleges nyomokat, és próbálják rekonstruálni az állat mozgását.

A mosómedvét az első incidens után visszaengedték természetes élőhelyére, miután nem tapasztaltak nála rendellenes viselkedést. A hatóságok ugyanakkor továbbra is figyelemmel kísérik a környéken történt hasonló eseményeket, és nem zárják ki, hogy az állat újabb problémákat okozhat a lakott területeken.

