Részeg mosómedve forgatott fel egy egész üzletet – videó

A hatóságok tájékoztatása szerint a mosómedve a mennyezet felől jutott be az italboltba, ahol több italpolcot és tárolódobozt borított fel. A rongálás után az állat a mosdóban feküdt le, erősen kábult állapotban. Az esethez riasztott állatvédők gyorsan intézkedtek, hogy az állat biztonságba kerüljön, mielőtt tovább súlyosbodhatott volna az állapota – tájékoztat a New York Post.

Az állatmentők a mosómedve biztonságos ellátásáról gondoskodtak - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan rongálta meg a mosómedve az italboltot?

A vizsgálatok szerint a mosómedve a mennyezet egyik paneljén keresztül zuhant az üzlet belsejébe. A földet érés után több polcot feldöntött, törött üvegeket hagyott maga után, és több kartonból is kiszórta a palackokat.

Milyen alkoholt fogyasztott a mosómedve?

A helyszíni fotók és a dolgozók beszámolói alapján a mosómedve a whisky-palackok környékén tevékenykedett. Úgy tűnt, több italba is belekóstolt.

‘Very intoxicated’ raccoon trashed Virginia liquor store, then passed out face-first in bathroom https://t.co/0ZkHY6yzmp pic.twitter.com/J30xcl9fEk — New York Post (@nypost) December 3, 2025

Hogyan kezelték az állatvédők a részegen talált mosómedvét?

Az állatmentés során az állatvédők először megvizsgálták, hogy nem szenvedett-e sérülést az esés következtében. Ezután biztonságosan elszállították a menhelyre, ahol nyugodt körülmények között figyelték az állapotát. A szakemberek szerint a mosómedve kábultsága egyértelműen az elfogyasztott alkoholnak volt köszönhető.

Milyen állapotban engedték vissza a természetbe a mosómedvét?

Néhány óra pihenés, megfigyelés és folyadékpótlás után a mosómedve már nem mutatta az ittas állapot jeleit. Mivel sérülés nem volt, az állatvédők biztonságosan visszaengedték a természetbe.

