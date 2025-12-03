Valami nagy baj történhetett: vészjelzést adott le egy repülőgép

A Red Wings légitársaság repülőgépe vészjelzést adott a moszkvai régió felett. Már több mint egy órája a Stupino környékén köröz a légi jármű, a Shot Telegram-csatorna jelentése szerint.

A Red Wings repülőgépe Moszkva felett vészjelzést adott. Illusztráció.

Fotó: Unsplash

A Red Wings gépe vészhelyzetet jelzett Moszkva felett

A csatorna adatai szerint a gép jelenleg üzemanyagot éget, és a leszállásra készül. A Shot nem részletezte, mi történt pontosan a repülőgéppel, de a «112» Telegram-csatorna szerint a bal hajtómű kigyulladt.

Összesen 425 ember tartózkodik a fedélzeten: 412 utas és 13 fős személyzet.

Sikeresen landolt

A Red Wings légitársaság Boeing 777 típusú repülőgépe 425 emberrel a fedélzetén sikeresen végrehajtott vészhelyzeti leszállást a Domogyedovo repülőtéren – jelentette december 3-án a Roszaviacija képviselője, Artem Korenyako.

„December 3-án, 22:53-kor moszkvai idő szerint a Red Wings Boeing 777-es gépe biztonságosan landolt a Domogyedovo repülőtéren” – írta a Telegram-csatornáján Korenyako.

A fedélzeten 415 utas és 13 fős személyzet tartózkodott, sérülés nem történt.

Előzetesen a repülőgép motorprobléma miatt hajtotta végre az vészhelyzeti leszállást. A Roszaviacija Központi Regionális Területi Igazgatósága vizsgálja az esetet.

Korábban az Izvesztyija hírforrása azt közölte, hogy a vészhelyzeti leszállást a Boeing 777 motorának kigyulladása okozta.