Hihetetlen műkincslopás: felbecsülhetetlen értékű alkotásokat vittek el

A brazil hatóságok tájékoztatása szerint a műkincslopás során két fegyveres elkövető kényszerített egy biztonsági őrt és egy idősebb látogatót arra, hogy ne avatkozzanak közbe, majd a kiállításról több nagy értékű rézkarcot vittek magukkal. A tárlat a zárónapján volt látogatható, ami a szokásosnál nagyobb forgalmat eredményezett, és ez megnehezíthette az őrzés felügyeletét. A nyomozás eddigi adatai alapján az elkövetők előre meghatározott útvonalon hagyták el az épületet: a főbejáraton át távoztak, majd a legközelebbi metróállomás irányába indultak – tájékoztat a BCC.
Hogyan történt a műkincslopás?
A helyi sajtó értesülései szerint a két férfi vasárnap délelőtt érkezett a könyvtárba, ahol gyorsan felmérték a kiállítóteret, majd fegyverrel fenyegették meg az ott tartózkodókat. A biztonsági kamerák rögzítették, hogy az elkövetők egy zsákban vitték ki a műalkotásokat, és perceken belül eltűntek az utcán. A hatóságok a városi kamerahálózatot elemezve azonosították az egyik gyanúsítottat, akit még aznap őrizetbe vettek.
Milyen értékű műalkotásokat vittek el?
A könyvtár és a múzeum szakértői szerint a lopás során eltulajdonított Matisse- és Portinari-rézkarcok értéke felbecsülhetetlen, mivel ritka, limitált kiadású művekről van szó. A tárlat részeként elvitt kollázs és illusztrációk történelmi jelentőségűek, és különösen keresettek a nemzetközi gyűjtők körében. Hivatalos értékbecslést egyelőre nem közöltek, de a szakma szerint akár több millió dolláros kárt is jelenthet az eset.
Pompeii kincseit dézsmálta meg egy bűnbanda
Tizenkilenc gyanúsított ellen indult nyomozás Olaszországban Pompeii romvárosának térségéből származó régészeti leletekkel való illegális kereskedelem gyanúja miatt - közölte az olasz csendőrség műkincslopásokra szakosodott egysége.
Négy nő fényes nappal rabolt le egy budai cipőboltot – felismeri őket?
Négy, eddig ismeretlen nő besétált egy II. kerületi üzletbe, ahonnan mindössze hat perc leforgása alatt tizenhat pár lábbelivel távoztak fizetés nélkül. A rendőrség lopás bűntett gyanúja miatt indított nyomozást a cipőtolvajok ellen.