Hihetetlen műkincslopás: felbecsülhetetlen értékű alkotásokat vittek el

A brazil hatóságok tájékoztatása szerint a műkincslopás során két fegyveres elkövető kényszerített egy biztonsági őrt és egy idősebb látogatót arra, hogy ne avatkozzanak közbe, majd a kiállításról több nagy értékű rézkarcot vittek magukkal. A tárlat a zárónapján volt látogatható, ami a szokásosnál nagyobb forgalmat eredményezett, és ez megnehezíthette az őrzés felügyeletét. A nyomozás eddigi adatai alapján az elkövetők előre meghatározott útvonalon hagyták el az épületet: a főbejáraton át távoztak, majd a legközelebbi metróállomás irányába indultak – tájékoztat a BCC.

A műkincslopás helyszíne: a Biblioteca Mário de Andrade bejárata

Hogyan történt a műkincslopás?

A helyi sajtó értesülései szerint a két férfi vasárnap délelőtt érkezett a könyvtárba, ahol gyorsan felmérték a kiállítóteret, majd fegyverrel fenyegették meg az ott tartózkodókat. A biztonsági kamerák rögzítették, hogy az elkövetők egy zsákban vitték ki a műalkotásokat, és perceken belül eltűntek az utcán. A hatóságok a városi kamerahálózatot elemezve azonosították az egyik gyanúsítottat, akit még aznap őrizetbe vettek.

Milyen értékű műalkotásokat vittek el?

A könyvtár és a múzeum szakértői szerint a lopás során eltulajdonított Matisse- és Portinari-rézkarcok értéke felbecsülhetetlen, mivel ritka, limitált kiadású művekről van szó. A tárlat részeként elvitt kollázs és illusztrációk történelmi jelentőségűek, és különösen keresettek a nemzetközi gyűjtők körében. Hivatalos értékbecslést egyelőre nem közöltek, de a szakma szerint akár több millió dolláros kárt is jelenthet az eset.

