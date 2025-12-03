Nem a munka a gond – a kollégák! Megdöbbentő, mitől fél a Z generáció

A pályakezdők alkalmazkodása sosem volt egyszerű, ám egy új vizsgálat arra világított rá, hogy a Z generáció számára a munka elsősorban az emberi helyzetek miatt válik nehézzé. A 16 és 29 év közötti fiatalok közel 70 %-a szívesebben dolgozna otthonról, mert kifejezetten szorong az irodai környezettől – a kis beszélgetésektől kezdve a telefonálásig. A kutatás szerint azonban nem a mesterséges intelligencia vagy az automatizáció jelenti számukra a legnagyobb kihívást, hanem az, hogyan boldoguljanak személyesen a kollégáikkal – írja a DailyMail.

Ezért szoronganak a fiatalok a munka világában

Fotó: Unsplash

A munkahelyi találkozások a legijesztőbbek a fiataloknak

A felmérésből kiderült, hogy a munka világába most belépő fiatalok 42 %-a új emberekkel való találkozástól tart a leginkább. A kutatók szerint a személyes helyzetek, mint az ismerkedés vagy a bemutatkozás, nagyobb stresszt okoznak számukra, mint a szakmai elvárások.

További eredmények:

A fiatalok 60%-a nehezen dolgozik együtt idősebb kollégákkal.

Több mint 50% szerint a régi típusú „irodai ugratás” sokszor kellemetlen vagy sértő.

42% már átélt negatív munkahelyi interakciót.

Érdekesség, hogy csupán 22% tart attól, hogy AI veszi el a munkáját – vagyis a technológia kevésbé ijeszti meg őket, mint a társas helyzetek.

Munka és szociális szorongás: mi áll a háttérben?

A felmérés szerint a Z generáció tagjai számára gyakran az egyszerű hétköznapi feladatok is kihívást jelentenek:

korán kelni és pontosan érkezni, prezentációt tartani, kritikát fogadni, telefonálni (30% kifejezetten szorong tőle), vagy kis beszélgetést kezdeményezni (38% retteg tőle).

A kutatók szerint a túlzott online jelenlét, a digitális kommunikáció és az izolált tanulási környezet is hozzájárult ahhoz, hogy sok fiatal kevésbé rutinos a személyes helyzetek kezelésében.

Munka újragondolva: ezt változtatná meg a Z generáció

A kutatásban részt vevő fiatalok arról is beszámoltak, milyen módosításokat vezetnének be a munka világában:

Mentálhigiénés szabadnapok bevezetése (32%)

Rugalmas munkaidő a 9–17 helyett (28%)

Fizetési átláthatóság növelése (26%)

E-mailek tiltása 18 óra után (25%)

Kevesebb meeting (20%)

Kisállatbarát iroda (15%)

Ezek a javaslatok jól tükrözik, hogy a fiatal munkavállalók a lelki jóllétet, a rugalmasságot és az egészséges munkahelyi kultúrát tartják fontosnak.