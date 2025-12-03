Nem a munka a gond – a kollégák! Megdöbbentő, mitől fél a Z generáció

A pályakezdők alkalmazkodása sosem volt egyszerű, ám egy új vizsgálat arra világított rá, hogy a Z generáció számára a munka elsősorban az emberi helyzetek miatt válik nehézzé. A 16 és 29 év közötti fiatalok közel 70 %-a szívesebben dolgozna otthonról, mert kifejezetten szorong az irodai környezettől – a kis beszélgetésektől kezdve a telefonálásig. A kutatás szerint azonban nem a mesterséges intelligencia vagy az automatizáció jelenti számukra a legnagyobb kihívást, hanem az, hogyan boldoguljanak személyesen a kollégáikkal – írja a DailyMail.
A munkahelyi találkozások a legijesztőbbek a fiataloknak
A felmérésből kiderült, hogy a munka világába most belépő fiatalok 42 %-a új emberekkel való találkozástól tart a leginkább. A kutatók szerint a személyes helyzetek, mint az ismerkedés vagy a bemutatkozás, nagyobb stresszt okoznak számukra, mint a szakmai elvárások.
További eredmények:
- A fiatalok 60%-a nehezen dolgozik együtt idősebb kollégákkal.
- Több mint 50% szerint a régi típusú „irodai ugratás” sokszor kellemetlen vagy sértő.
- 42% már átélt negatív munkahelyi interakciót.
- Érdekesség, hogy csupán 22% tart attól, hogy AI veszi el a munkáját – vagyis a technológia kevésbé ijeszti meg őket, mint a társas helyzetek.
Munka és szociális szorongás: mi áll a háttérben?
A felmérés szerint a Z generáció tagjai számára gyakran az egyszerű hétköznapi feladatok is kihívást jelentenek:
korán kelni és pontosan érkezni, prezentációt tartani, kritikát fogadni, telefonálni (30% kifejezetten szorong tőle), vagy kis beszélgetést kezdeményezni (38% retteg tőle).
A kutatók szerint a túlzott online jelenlét, a digitális kommunikáció és az izolált tanulási környezet is hozzájárult ahhoz, hogy sok fiatal kevésbé rutinos a személyes helyzetek kezelésében.
Munka újragondolva: ezt változtatná meg a Z generáció
A kutatásban részt vevő fiatalok arról is beszámoltak, milyen módosításokat vezetnének be a munka világában:
- Mentálhigiénés szabadnapok bevezetése (32%)
- Rugalmas munkaidő a 9–17 helyett (28%)
- Fizetési átláthatóság növelése (26%)
- E-mailek tiltása 18 óra után (25%)
- Kevesebb meeting (20%)
- Kisállatbarát iroda (15%)
Ezek a javaslatok jól tükrözik, hogy a fiatal munkavállalók a lelki jóllétet, a rugalmasságot és az egészséges munkahelyi kultúrát tartják fontosnak.
A kreatív oktatás felkészít a munka világára
A kutatás arra is rávilágított, hogy a művészeti oktatás segíthet csökkenteni a fiatalok munkahelyi szorongásait. Azok közül, akik olyan tárgyakat tanultak, mint a zene, tánc vagy dráma:
- 65% érezte magát felkészültnek a munkára,
- míg a többiek körében ez az arány csak 46%.
A kreatív tantárgyak segítenek:
önbizalmat építeni, kezelni a stresszt, elfogadni a visszajelzést, és hatékonyan együttműködni.
Ezek a képességek pedig közvetlenül átültethetők a munkahelyi helyzetekre is.
