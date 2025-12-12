Egy egész gyűjtemény köddé vált egy brit múzeumban

A múzeumi műkincslopás során több mint 600, a Brit Birodalom és a Nemzetközösség múltjához kapcsolódó tárgyat tulajdonítottak el a Bristol Museum gyűjteményéből — közölte az Avon és Somerset rendőrség. A betörés még szeptember végén történt, a tettesek egy külső raktárépületből vitték el az értékes relikviákat az éjszaka leple alatt – írja a CNN.

A múzeumi műkincslopás során több mint 600, történelmi jelentőségű tárgy tűnt el a bristoli múzeum gyűjteményéből. Fotó: HANDOUT / Avon and Somerset Police

Múzeumi műkincslopás árnyékában — eltűnőben a brit múlt darabjai

A hatóságok szerint az ellopott tárgyak jelentős része adományként került a múzeum birtokába, és olyan történelmi korszakokat dokumentált, amelyek szorosan kötődnek a Brit Birodalom globális szerepéhez. A nyomozók most négy férfit keresnek, akikről képeket is nyilvánosságra hoztak.

A rendőrség egyelőre nem árulta el, miért csak hónapokkal az eset után fordult a nyilvánossághoz, de abban bíznak, hogy a lakosság segítségével sikerül visszaszerezni az eltűnt műtárgyakat.

Történelmi háttér és érzékeny örökség

Bristol kulcsszerepet játszott az atlanti rabszolgakereskedelemben: innen indultak azok a hajók, amelyek több százezer afrikai embert hurcoltak rabszolgasorba.

A város gazdagságának jelentős része ebből a korszakból származik — és épp ezért különösen érzékeny kérdés minden, ehhez kapcsolódó kulturális örökség eltűnése.

A múzeum korábban is reflektorfénybe került, amikor a rabszolgakereskedő Edward Colston szobrát tüntetők ledöntötték, majd később a megrongált alkotás maga is múzeumi kiállítási tárgy lett.

