Egy frissen nyilvánosságra hozott francia közvélemény-kutatás ismét ráirányítja a figyelmet arra az egyre élesebb ellentétre, amely a nyugati köztársasági berendezkedés és az iszlamista világnézet között húzódik. A felmérés szerint a franciaországi muszlim közösségen belül számottevő azok aránya, akik nem csupán vallási keretként tekintenek az iszlámra, hanem a saríát az állami törvényekkel szemben is követendő jogrendnek tartják - írja a BreitBart.

Riasztó felmérés Franciaországból – minden harmadik muszlim mást akar a törvények helyett

Fotó: AFP

A Francia Közvélemény-kutató Intézet (Ifop) kutatása 1005, 15 évnél idősebb muszlim megkérdezésével készült, és elsősorban a politikai iszlamizmus franciaországi jelenlétét, valamint a Muzulmán Testvériség hatását vizsgálta.

Az eredmények szerint a válaszadók mintegy egyharmada úgy véli, hogy a saría nem csupán vallási szabályrendszer, hanem egyetemes jogi modellként is alkalmazható lenne.

A megkérdezettek 32 százaléka az iszlámot átfogó társadalmi és jogi rendszerként értelmezi, amelynek az élet minden területére ki kellene terjednie. Ezzel párhuzamosan 36 százalékuk úgy látja, hogy a nyugati világ erkölcsi és spirituális válságban van, amelyből szerintük kizárólag az iszlám kínálhat kiutat.

A kutatás azt is feltárta, hogy a válaszadók 43 százaléka elfogadhatónak tartja politikai kampányok folytatását az iszlám értékek terjesztése érdekében nyugati országokban, míg a saría globális bevezetését 33 százalék támogatná.

A többség elsősorban fokozatos, oktatáson és vallási tanításon alapuló terjesztést képzel el, ugyanakkor a megkérdezettek kilenc százaléka nem zárta ki a kényszer vagy az erőszak lehetőségét sem.

A Muzulmán Testvériség megítélése szintén figyelemre méltó: a franciaországi muszlimok közel egynegyede rokonszenvezik a szervezet eszmeiségével. A támogatottság különösen a fiatalabb korosztályban erős, a 25 év alattiak körében már minden harmadik válaszadó mutatott szimpátiát, míg az idősebbeknél ez az arány jóval alacsonyabb.

Elemzők szerint az iszlamista hálózat tényleges befolyását nehéz pontosan mérni, mivel működését zárt struktúra, hierarchikus felépítés és tudatos kettős kommunikáció jellemzi. Ugyanakkor a kutatás egybecseng a francia hírszerzés korábbi megállapításaival, amelyek szerint a Muzulmán Testvériség hosszú távú, több generáción átívelő stratégiát követ, célja pedig a nyugati társadalmak intézményrendszerébe való fokozatos beépülés.

Egy jelentés szerint Franciaországban jelenleg több száz mecset, iskola és különféle szervezet hozható összefüggésbe a mozgalommal, ami komoly kihívások elé állítja az államot az integráció és a nemzetbiztonság területén. A kérdés továbbra is élénk vitákat gerjeszt a vallásszabadság, a társadalmi kohézió és az állami szuverenitás határvonalairól.