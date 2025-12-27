Példátlan támadás Zelenszkij ellen, teljes sokkban az ukrán elnök

Az ukrán belpolitikát újabb korrupciós ügy rázza meg, miután az ország Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala házkutatásokat tartott, amelyek nyomán három parlamenti képviselő is gyanúba keveredett. Az ügy tovább mélyíti azt a korrupciós botrányt, amely egyre közelebb sodródik Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen politikai környezetéhez Ukrajnában - írja a Sztrana.

Zelenszkij teljes sokkban, példátlan támadás indult ellene

Fotó: AFP

A Zerkalo Nyegyeli (Mirror of the Week) értesülései szerint a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt három tagját – Jevhenyij Pivovarovot, Igor Negulevszkijt és Jurij Kiszelt – azzal gyanúsítják, hogy hivatalos személyként jogtalan előnyt fogadtak el. A NABU korrupciós nyomozása során lefoglalt dokumentumok és technikai anyagok alapján a hatóságok szerint a rendszeres pénzmozgások nem elszigetelt esetek voltak.

Lehallgatások, borítékos fizetések és menekülő képviselők

A sajtóinformációk szerint Jurij Kiszelt – aki köztudottan közel áll Zelenszkijhez és barátjához, Szerhij Sefirhez – több mint két éven át lehallgatták. A felvételeken állítólag borítékban kiosztott képviselői juttatásokról is szó esik, ami tovább erősíti a NABU korrupciós ügy súlyát. Az eljárás során rögzített beszélgetések közvetlen kapcsolatot mutathatnak az elnöki kör és az érintett képviselők között.

A botrány árnyékában Jurij Korjavcsenkov – ismertebb nevén Juzsik – a lap szerint elhagyta az országot, miközben a nyomozók Tarasz Melnyicsukot, a parlamenti frakció titkárát is kihallgatják. Elemzők szerint ez a korrupciós botrány nemcsak jogi, hanem súlyos politikai következményekkel is járhat Ukrajnában, különösen akkor, amikor Zelenszkij egyszerre küzd katonai nehézségekkel, energiaválsággal és egyre nyíltabb belső feszültségekkel.

Korábban megírtuk, hogy a NABU korrupciós fellépése immár nem periférikus szereplőket, hanem az államfő belső körét érinti, ami új szakaszt nyithat Zelenszkij politikai túlélésének történetében.