Posztolta unokája fotóit, bíróság előtt kell felelnie a nagymamának

Rosszul járt az a dán nagymama, aki a közösségi médiában közzétette lánya szülésének a képeit, köztük a vajúdás és az újszülött baba születésének pillanatait.

A fotók eredetileg 2015 körül készültek, amikor a nagyi jelen volt a szülőszobában, és filmezte, illetve fényképezte a folyamatot. A fotók azonban évekkel később, 2023 novemberében újra felbukkantak a Facebookon, miközben a gyermek már iskolás volt – írja a Daily Mail.

Rosszul járt a nagymama

A meglepett édesanya döbbenten látta viszont a „Első unokám” felirattal ellátott posztot, és azonnal kérte a képek eltávolítását.

A fotókat végül törölték, ám amikor a nagymama értesült róla, hogy az ügyből büntetőeljárás lesz, dacból újra feltöltötte ezeket. Ezt követően a lánya hivatalos feljelentést tett a rendőrségen személyiségi jogok megsértése miatt.

A Funen szigetén működő Odensei Kerületi Bíróság tárgyalta az ügyet, amelynek a tárgyalásán a nagymama nem jelent meg. A bíróság végül 14 nap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és arra kötelezte, hogy fizessen 10 ezer dán koronát (512 ezer forint) kártérítésként a lányának.

