Aranyos családi fotónak szánta, de a nagymama most félmilliós bírságot fizethet!

A friss bírósági ügy középpontjában a nagymama áll, aki a lánya hozzájárulása nélkül készített felvételeket a szülőszobában, majd ezeket később feltöltötte a közösségi médiára. Az eset rávilágít arra, milyen következményeket von maga után a személyes fotók engedély nélküli megosztása, még akkor is, ha családtagokról van szó – írja a DailyMail.

A nagymama felfüggesztett börtönt és súlyos pénzbüntetést kapott, mert engedély nélkül tette ki a szülési fotókat a Facebookra. Fotó:Illusztráció/Unplash

Nagymama újra feltöltötte a szülési fotókat – innen indult a jogi lavina

Az intim képek évekkel a szülés után bukkantak fel újra, amikor a gyermek már iskolás volt, és az anya megdöbbenve látta viszont a „Első unokám” felirattal ellátott posztot. A fiatal nő soha nem adott engedélyt arra, hogy a szülés pillanatai a szülőszobán kívül nyilvánosságra kerüljenek, és megalázónak érezte, hogy ezekhez bárki hozzáférhetett.

A beszámolók szerint a nagymama a gyermek érkezésekor videózott és fotózott, majd négy képet osztott meg a Facebookon. Amikor a lánya kérte, hogy távolítsa el őket, végül megtette — ám miután értesült arról, hogy a hatóságok eljárást indítanak, dacból újra feltöltötte ugyanazokat a felvételeket. A lány ezt követően feljelentést tett a szülői jogok megsértése és a magánélet megsértése miatt.

Az Odensei Kerületi Bíróság végül úgy döntött, hogy a nagymama 14 napos felfüggesztett börtönbüntetést kap, amelyet csak akkor kell letöltenie, ha ismét jogsértést követ el. Emellett 10.000 dán koronát, vagyis nagyjából 540.000 forintot köteles fizetni az okozott érzelmi kár miatt.

Az ügy rávilágít arra is, hogy a GDPR szabályok megsértése nem csupán intézmények vagy cégek esetében jelent problémát: a közösségi médiában közzétett családi fotók is adatvédelmi jogsértést eredményezhetnek. Nem ez az első ilyen eset Európában — 2020-ban egy holland nagymamát szintén bíróság kötelezett a gyerekfotók törlésére, mivel a közösségi oldalon való közzététel már nem számít „háztartási használatnak”.

Felkelt a koporsóból és főzni kezdett a 95 éves nagymama

Az idős asszonyt mindenki gyászolta a faluban, amikor váratlan dolog történt. A „halott” feltámadt: megéhezett, kimászott a koporsóból és főzni kezdett.