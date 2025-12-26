A napkeleti bölcsek titka végre feltárult – de kik voltak valójában?

A napkeleti bölcsek története a Biblia egyik legismertebb és legtitokzatosabb meséje. Évszázadokon át kérdés maradt: kik ők, honnan jöttek, és miért vittek aranyat, tömjént és mirhát Jézusnak? Úgy tűnik azonban, egy friss kutatás végre megfejtette a titkot, és a történet talán teljesen más, mint amit eddig hittünk – számol be a Daily Mail.

Megfejthették a napkeleti bölcsek évezredes titkát – Fotó: Unsplash

Lehet, hogy nem is királyok voltak a napkeleti bölcsek?

Bryan Windle kutató szerint a bölcsek valójában nem királyok voltak, hanem papok vagy asztrológusok, akik az ókori Közel-Kelet egyik királyságában szolgáltak. A Biblia soha nem nevezi meg őket, és nem mondja, hogy hárman voltak. Az arany, tömjén és mirha mint ajándékok csak később, keresztény hagyományokban kerültek a történetbe.

Honnan érkezhettek a bölcsek?

A kutatások szerint a napkeleti bölcsek a nabateus királyságból vagy a pártus birodalom területéről érkezhettek – mindkettő a mai Közel-Kelethez tartozik. A nabateusok messzire utaztak, jól ismerték az asztrológiát, és kereskedelmük révén tömjént és mirhát is szállíthattak – így könnyen eljuthattak Jézushoz.

Mit jelentett valójában a bölcs szó a Bibliában?

A Máté evangéliumában szereplő bölcs kifejezés eredetileg papokat vagy varázslókat jelölhetett. A szó jelentése az idők során változott: a perzsa birodalom idejében tiszteletreméltó papokat jelentett, míg a későbbi keresztény hagyományokban bölcs emberekként emlegették őket.

Kik voltak a napkeleti bölcsek a történelem tükrében?

Windle és más bibliakutatók szerint a bölcsek valószínűleg tanácsadók voltak, akik az ókori királyságok udvarában dolgoztak. Nem kizárt, hogy nabateus mágusokról van szó, akik ismertek voltak a csillagászati tudásukról, és ezért követhették a Jézus születését jelző csillagot. Ez az új kutatás izgalmas betekintést nyújt a Biblia egyik legismertebb történetébe, és segít választ adni arra a régóta fennálló kérdésre: kik voltak a napkeleti bölcsek valójában?

