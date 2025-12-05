Napokon át keresték a holttesteket, sokan sosem kerültek elő

1456. december 5-én Nápoly városát és környékét egy pusztító földrengés rázta meg. A katasztrófa nem csupán épületeket rombolt le, hanem emberek ezreit sodorta veszélybe, tragikus haláleseteket okozva. A halálos nápolyi földrengés előtt a városban a lakosok mindennapi életüket élték: a piacok, templomok és a kikötő zsúfolásig telt. A Wikipédia információi szerint a föld napokkal korábban kisebb remegéseket, rengéseket produkált, amelyek figyelmeztető jelként szolgálhattak. Sokan azonban nem tulajdonítottak nagy jelentőséget ezeknek, így a tragédia teljesen váratlanul érte a várost.

Felkészületlenül érte a várost a halálos nápolyi földrengés

A 7-7,5-ös erősségű földrengés – történészek becslései szerint – epicentruma a Nápoly környéki hegyvidéki területeken lehetett – írja a SciTechDaily. A földmozgás pillanatok alatt hatalmas pusztítást okozott. A város régi épületei, köztük templomok, paloták és lakóházak omlottak össze, a talaj megrepedezett, az utcák szétfeszültek, és a kőépületek szinte teljesen romba dőltek.

Az emberek kétségbeesetten próbáltak kijutni az omladozó épületekből. A szűk utcákon tömeg alakult ki, sokan egymáson tapostak.

A helyi hatóságok, katonák és egyházi személyek igyekeztek kimenteni a romok alatt rekedt embereket. A túlélők beszámolói szerint a közösség összefogott: szomszédok és járókelők együtt próbálták eltávolítani a törmeléket, hogy megtalálják az eltűnteket.

A mentés azonban nehézkes volt, sok esetben a segítség csak órákkal, sőt napokkal a földrengés után érkezett a legsúlyosabban károsodott területekre.

A katasztrófában több ezer ember vesztette életét, bár a pontos számot a korabeli feljegyzések nem rögzítették, a becslések szerint legalább 35 ezer ember. A város egyes részei hetekig romokban álltak, sok áldozat soha nem került elő.

A földrengés súlyosan érintette Nápoly gazdaságát is. A kereskedelem megszakadt, a kikötőkben a hajók megsérültek, és a helyreállítás hosszú éveket vett igénybe. A város lakossága közösségi szinten próbálta feldolgozni a traumát, és az építkezések során új, stabilabb szerkezeteket hoztak létre a korábbi gyenge kőépületek helyett.