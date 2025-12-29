Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terrorcselekmény volt a Putyin rezidenciája elleni támadás – Trump őrjöng

nárcizmus

5 jel, hogy valaki csendben rombolja az önbizalmát

30 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan a nárcisztikus viselkedést csak egy-egy kellemetlen ismerőshöz kötik, pedig a jelenség jóval közelebb lehet, mint gondolná. A nárcizmus gyakran a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen is megjelenik, és hosszú távon komoly lelki terhet jelenthet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nárcizmuséletmódkapcsolatnárcisztikus személyiségzavar

A nárcizmus nem egyetlen személyiségtípust jelent, hanem egy spektrumot, amely az enyhébb, hétköznapi vonásoktól egészen a klinikailag is diagnosztizálható nárcisztikus személyiségzavarig terjed. A pszichológusok szerint sokan évekig élnek úgy érzelmileg megterhelő kapcsolatokban, hogy nem is tudják, mi okozza a folyamatos feszültséget, kimerültséget vagy önbizalomvesztést – írja az Egészségkalauz.

nárcizmus
Nem csak a párkapcsolatokban veszélyes – itt bujkál a nárcizmus
Fotó: darkzo / Unsplash

Amikor a szerelem irányítássá válik

A romantikus kapcsolatokban megjelenő domináns, manipulatív partner az egyik legkárosabb forma. Ezek az emberek gyakran 

ferdítik a valóságot, másokra hárítják a felelősséget, miközben hamis ígéretekkel tartják fenn a kapcsolatot.

A barát, aki után mindig rosszabbul érzi magát

Egyes baráti kapcsolatokban a találkozások után nem megkönnyebbülés, hanem feszültség marad. Ezek a személyek gyakran 

uralják a beszélgetést, finoman leértékelik mások érzéseit, és saját szükségleteik köré szervezik a kapcsolatot.

Nárcizmus a családban – amikor a szeretet feltételekhez kötött

A szakértők szerint a nárcisztikus szülővel való együttélés különösen mély nyomokat hagyhat. 

Az ilyen közegben felnövő gyermekeknél gyakori az alacsony önértékelés, a túlzott megfelelési kényszer és a szorongás.

Testvéri konfliktusok mögötti mintázatok

Ha egy testvér következetesen minden konfliktusért Önt hibáztatja, az a szakemberek szerint túlmutathat a szokásos vitákon, és tartós lelki terhet okozhat.

A karizmatikusból kiszámíthatatlanná váló főnök

Munkahelyi környezetben a nárcisztikus vezető kezdetben inspiráló, később azonban demoralizáló és érzelmileg megterhelő lehet. A szélsőséges dicséret–kritika váltakozása hosszú távon kimerítő hatású.

Miért fontos a felismerés?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a felismerés nem bélyegzés, hanem önvédelmi eszköz. 

Segít meghúzni a határokat, és megelőzni, hogy a tartós érzelmi terhelés testi tünetekhez, alvászavarhoz vagy kimerültséghez vezessen.

Kapcsolódó tartalmaink: 

A nárcisztikus személyiségzavart ne tévesszük össze az önbizalommal!

A nárcisztikus személyiségzavar egy összetett pszichológiai állapot, amely gyakran rejtett jelek formájában jelenik meg. Domonkos-Illés Szandra klinikai szakpszichológus segítségével feltárjuk a nárcisztikus személyiségzavar jellemzőit és a környezetre gyakorolt hatásait.

Szexuális kapcsolat vagy érzelmi csapda? Így ismerd fel a nárcisztikus személyiséget az ágyban

Az első pillanatban minden izgalmasnak és mámorítónak tűnik, de a kezdeti varázslat könnyen átcsaphat kontrollmániába és kritikába. A szexuális kapcsolat nárcisztikus személyiséggel nem mindig az öröm és intimitás színtere, hanem a határok és önbecsülés próbája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!