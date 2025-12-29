5 jel, hogy valaki csendben rombolja az önbizalmát

A nárcizmus nem egyetlen személyiségtípust jelent, hanem egy spektrumot, amely az enyhébb, hétköznapi vonásoktól egészen a klinikailag is diagnosztizálható nárcisztikus személyiségzavarig terjed. A pszichológusok szerint sokan évekig élnek úgy érzelmileg megterhelő kapcsolatokban, hogy nem is tudják, mi okozza a folyamatos feszültséget, kimerültséget vagy önbizalomvesztést – írja az Egészségkalauz.
Amikor a szerelem irányítássá válik
A romantikus kapcsolatokban megjelenő domináns, manipulatív partner az egyik legkárosabb forma. Ezek az emberek gyakran
ferdítik a valóságot, másokra hárítják a felelősséget, miközben hamis ígéretekkel tartják fenn a kapcsolatot.
A barát, aki után mindig rosszabbul érzi magát
Egyes baráti kapcsolatokban a találkozások után nem megkönnyebbülés, hanem feszültség marad. Ezek a személyek gyakran
uralják a beszélgetést, finoman leértékelik mások érzéseit, és saját szükségleteik köré szervezik a kapcsolatot.
Nárcizmus a családban – amikor a szeretet feltételekhez kötött
A szakértők szerint a nárcisztikus szülővel való együttélés különösen mély nyomokat hagyhat.
Az ilyen közegben felnövő gyermekeknél gyakori az alacsony önértékelés, a túlzott megfelelési kényszer és a szorongás.
Testvéri konfliktusok mögötti mintázatok
Ha egy testvér következetesen minden konfliktusért Önt hibáztatja, az a szakemberek szerint túlmutathat a szokásos vitákon, és tartós lelki terhet okozhat.
A karizmatikusból kiszámíthatatlanná váló főnök
Munkahelyi környezetben a nárcisztikus vezető kezdetben inspiráló, később azonban demoralizáló és érzelmileg megterhelő lehet. A szélsőséges dicséret–kritika váltakozása hosszú távon kimerítő hatású.
Miért fontos a felismerés?
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a felismerés nem bélyegzés, hanem önvédelmi eszköz.
Segít meghúzni a határokat, és megelőzni, hogy a tartós érzelmi terhelés testi tünetekhez, alvászavarhoz vagy kimerültséghez vezessen.
