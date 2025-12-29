5 jel, hogy valaki csendben rombolja az önbizalmát

A nárcizmus nem egyetlen személyiségtípust jelent, hanem egy spektrumot, amely az enyhébb, hétköznapi vonásoktól egészen a klinikailag is diagnosztizálható nárcisztikus személyiségzavarig terjed. A pszichológusok szerint sokan évekig élnek úgy érzelmileg megterhelő kapcsolatokban, hogy nem is tudják, mi okozza a folyamatos feszültséget, kimerültséget vagy önbizalomvesztést – írja az Egészségkalauz.

Nem csak a párkapcsolatokban veszélyes – itt bujkál a nárcizmus

Fotó: darkzo / Unsplash

Amikor a szerelem irányítássá válik

A romantikus kapcsolatokban megjelenő domináns, manipulatív partner az egyik legkárosabb forma. Ezek az emberek gyakran

ferdítik a valóságot, másokra hárítják a felelősséget, miközben hamis ígéretekkel tartják fenn a kapcsolatot.

A barát, aki után mindig rosszabbul érzi magát

Egyes baráti kapcsolatokban a találkozások után nem megkönnyebbülés, hanem feszültség marad. Ezek a személyek gyakran

uralják a beszélgetést, finoman leértékelik mások érzéseit, és saját szükségleteik köré szervezik a kapcsolatot.

Nárcizmus a családban – amikor a szeretet feltételekhez kötött

A szakértők szerint a nárcisztikus szülővel való együttélés különösen mély nyomokat hagyhat.

Az ilyen közegben felnövő gyermekeknél gyakori az alacsony önértékelés, a túlzott megfelelési kényszer és a szorongás.

Testvéri konfliktusok mögötti mintázatok

Ha egy testvér következetesen minden konfliktusért Önt hibáztatja, az a szakemberek szerint túlmutathat a szokásos vitákon, és tartós lelki terhet okozhat.

A karizmatikusból kiszámíthatatlanná váló főnök

Munkahelyi környezetben a nárcisztikus vezető kezdetben inspiráló, később azonban demoralizáló és érzelmileg megterhelő lehet. A szélsőséges dicséret–kritika váltakozása hosszú távon kimerítő hatású.

Miért fontos a felismerés?

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a felismerés nem bélyegzés, hanem önvédelmi eszköz.

Segít meghúzni a határokat, és megelőzni, hogy a tartós érzelmi terhelés testi tünetekhez, alvászavarhoz vagy kimerültséghez vezessen.

