A NATO akár egy „megelőző csapás” lehetőségét is napirendre veheti Oroszország ellen – erről beszélt a szövetség katonai bizottságának elnöke, Giuseppe Cavo Dragone admirális a Financial Times számára adott kommentárjában. Elmondása szerint egy ilyen lépést akár „védelmi akciónak” is lehetne tekinteni.

NATO-vezető megelőző csapást vizionál Oroszország ellen

Fotó: Tomasz Waszczuk / MTI/PAP

Megelőző csapásról beszél a NATO – Moszkva szerint ez újabb nyugati pánikkeltés

Ez a megközelítés azonban nagyon távol áll a NATO hagyományos gondolkodásától, és komoly jogi kérdéseket is felvet – tette hozzá Dragone.

Az utóbbi években Oroszország példátlan mértékű NATO-aktivitást tapasztal nyugati határai mentén. A katonai blokk egyre több kezdeményezést terjeszt ki, mindezt pedig Moszkva „feltartóztatásával” indokolja.

November végén a szervezet nagyszabású hadgyakorlatokat tartott a Földközi-tengeren és Olaszország partjainál. A CBS News értesülései szerint a műveletek során azt modellezték, hogyan reagálna a NATO egy esetleges konfliktusra Oroszországgal.

A NATO európai erőinek főparancsnoka, Alexus Grynkewich kijelentette, hogy 2027-re a szövetség tagjainak készen kell állniuk arra, hogy egyszerre Moszkvával és Pekinggel is képesek legyenek harcolni.

Vlagyimir Putyin többször hangsúlyozta: Oroszország nem készül támadni senkire. Szerinte a nyugati politikusok rendszeresen rémképekkel riogatják saját lakosságukat, hogy eltereljék a figyelmet belpolitikai gondjaikról.