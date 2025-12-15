Zelenszkij döntött, minden megváltozik az ukrán háborúban

A NATO-tagság feladására is hajlandó lenne Ukrajna, ha ezért cserébe az Egyesült Államok és európai partnerei valódi, jogilag kötelező erejű védelmi ígéreteket adnának – erről beszélt Zelenszkij a Reuters szerint december 14-én újságíróknak egy WhatsApp-beszélgetésben - írja a Reuters.

NATO-tagság helyett alku: Zelenszkij kész lenne lemondani, ha jön a védelem

Fotó: AFP

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy Kijev kezdettől fogva a NATO-hoz való csatlakozást tekintette az egyetlen valódi biztonsági megoldásnak, ám ezt az elképzelést több partner sem támogatta teljes mellszélességgel sem az Egyesült Államokban, sem Európában.

Washingtoni és európai garanciákra cserélnék a célt

Zelenszkij szerint ma már más út is elképzelhető. Úgy fogalmazott: az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú megállapodások, valamint az amerikaiak részéről a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló vállalások, továbbá európai országok, Kanada és Japán biztonsági garanciák formájában képesek lennének elrettenteni egy újabb orosz támadást.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek a garanciák nem lehetnek pusztán politikai ígéretek: jogilag kötelező erejű, egyértelmű vállalásokra van szükség, amelyek valódi védelmet jelentenek Ukrajna számára.

„Ez már kompromisszum a részünkről”

Zelenszkij kijelentette: az, hogy Kijev hajlandó elmozdulni a NATO-tagság kérdésében, már önmagában is kompromisszum. Szerinte Ukrajna ezzel jelentős engedményt tesz, amelyet csak akkor lehet elfogadhatónak tekinteni, ha cserébe kézzelfogható biztonságot kap az ország.

A nyilatkozat új megvilágításba helyezi Ukrajna nyugati integrációs törekvéseit, és arra utal, hogy a háború elhúzódása egyre nagyobb rugalmasságot kényszerít ki Kijevből. A kérdés immár az, hogy a nyugati szövetségesek készek-e olyan garanciákat adni, amelyek valóban kiváltják a NATO-tagságot.