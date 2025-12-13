Tönkreteszi az életét, ha ezen a szokásán nem változtat

Hírlevél
Az ünnepi időszak sokak számára nemcsak örömöt, hanem túlterheltséget és állandó megfelelési kényszert is hozhat. A szakértők szerint a mentális egészség egyik kulcsa, hogy megtanuljunk nemet mondani, és ezzel jobban védeni saját határainkat.
nemet mondani, életmód, megfelelési kényszer, önértékelés, mentális egészség

A mindennapokban gyakran vállalunk el olyan feladatokat, programokat vagy kötelezettségeket, amelyekhez valójában nincs kedvünk, mégis nehezen mondjuk ki a nemet. Nemet mondani sokak számára kellemetlen érzést okoz: jelentkezhet gyomorszorítás, szájszárazság, vagy akár megemelkedett pulzus is. Ennek hátterében sok esetben a megfelelési kényszer áll, amely arra ösztönöz bennünket, hogy mások elvárásai szerint cselekedjünk, akkor is, ha ez ellentmond saját szükségleteinknek. Dr. Xand és Dr. Chris van Tulleken, a BBC „What's Up Docs” podcastjának házigazdái szerint természetes, hogy a visszautasítás stresszt vált ki – de e képesség fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy jobban kontrolláljuk életünket és saját mentális jóllétünket – írja a BBC.

A trükk, amivel bárki megtanulhat nemet mondani (Illusztráció!)
Fotó: Unsplash

Akár nyolc-, akár nyolcvanéves az ember, a saját értékei melletti kiállás fontos része az egészséges önvédelemnek

– hangsúlyozza Dr. Xand.

1. Tudatosítsa: teljesen rendben van nemet mondani

Viselkedéstudósok szerint a legtöbb ember gyerekkorában azt tanulja meg, hogy az engedelmesség jó, a visszautasítás rossz. Dr. Sunita Sah felhívja a figyelmet: érdemes átkeretezni a nemet mint pozitív cselekedetet – olyasvalamit, ami összhangba hozza a döntéseinket a saját értékeinkkel.

A szakember javaslata az önértékelés:

  • állítsa össze saját értékeit (pl. őszinteség, együttérzés, tisztelet)
  • írja le őket, mert kutatások szerint így könnyebben hozunk ezekkel összeegyeztethető döntéseket

Amikor választania kell, tegyen fel magának egy kérdést:

„Ez a döntés összhangban van az értékeimmel?”

2. Kérjen időt a döntésre – a nemet mondani így könnyebb

Ha nem sürgős a válasz, érdemes időt kérni. Dr. Sah szerint az olyan egyszerű mondatok, mint:

  • „Hadd gondoljam át.”
  • „Visszatérek rá.”

Ezek segítenek abban, hogy pszichológiai távolságot teremtsünk a kérés és a döntés között. Ez a távolság lehetővé teszi, hogy átgondoljuk, valóban szeretnénk-e vállalni az adott feladatot.

A szakértő szerint még az is segíthet, ha fizikailag is eltávolodik a helyzettől, és nyugodt környezetben hozza meg a döntést.

3. Gyakorolja a nemet kimondani kisebb helyzetekben

A szakemberek szerint a visszautasítást érdemes kisebb, alacsony kockázatú helyzetekben gyakorolni. Ilyenek lehetnek:

  • szomszédtól érkező apró kérések,
  • alkalmi meghívások,
  • utcai értékesítők megkeresése.

Dr. Xand szerint ez nem látványos „lázadás”, mégis fontos önvédelmi gyakorlat. Ha ezekben a helyzetekben megtapasztaljuk, mi segít kimondani a nemet, akkor később – nagyobb horderejű döntések esetén – már sokkal magabiztosabbak lehetünk.

Kapcsolódó tartalmak: 

Miért érezzük magunkat biztonságban ott is, ahol nem vagyunk abban?

A biztonságérzet nemcsak fiziológiai, hanem pszichológiai értelemben is alapvető szükséglet. Ha ez meginog, az önértékelés, a kapcsolatok, a teljesítmény és a világ belső reprezentációja is instabillá válhat, hiszen az egyén érzelemszabályozó képességei ilyenkor könnyen blokkolódhatnak.
Az öngondoskodás jelentősége: apró lépések a mentális egészség és életminőség javításáért

Az önmagunkkal való törődés sokszor háttérbe kerül, pedig a mindennapokba is beiktatható apró tevékenységek és maga a szemlélet, amely ezek mögött áll, mérhetően pozitív hatással van az életminőségre, a mentális egészségre és a kapcsolatok harmóniájára.

 

