Tönkreteszi az életét, ha ezen a szokásán nem változtat

A mindennapokban gyakran vállalunk el olyan feladatokat, programokat vagy kötelezettségeket, amelyekhez valójában nincs kedvünk, mégis nehezen mondjuk ki a nemet. Nemet mondani sokak számára kellemetlen érzést okoz: jelentkezhet gyomorszorítás, szájszárazság, vagy akár megemelkedett pulzus is. Ennek hátterében sok esetben a megfelelési kényszer áll, amely arra ösztönöz bennünket, hogy mások elvárásai szerint cselekedjünk, akkor is, ha ez ellentmond saját szükségleteinknek. Dr. Xand és Dr. Chris van Tulleken, a BBC „What's Up Docs” podcastjának házigazdái szerint természetes, hogy a visszautasítás stresszt vált ki – de e képesség fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy jobban kontrolláljuk életünket és saját mentális jóllétünket – írja a BBC.

A trükk, amivel bárki megtanulhat nemet mondani (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Akár nyolc-, akár nyolcvanéves az ember, a saját értékei melletti kiállás fontos része az egészséges önvédelemnek

– hangsúlyozza Dr. Xand.

1. Tudatosítsa: teljesen rendben van nemet mondani

Viselkedéstudósok szerint a legtöbb ember gyerekkorában azt tanulja meg, hogy az engedelmesség jó, a visszautasítás rossz. Dr. Sunita Sah felhívja a figyelmet: érdemes átkeretezni a nemet mint pozitív cselekedetet – olyasvalamit, ami összhangba hozza a döntéseinket a saját értékeinkkel.

A szakember javaslata az önértékelés:

állítsa össze saját értékeit (pl. őszinteség, együttérzés, tisztelet)

írja le őket, mert kutatások szerint így könnyebben hozunk ezekkel összeegyeztethető döntéseket

Amikor választania kell, tegyen fel magának egy kérdést:

„Ez a döntés összhangban van az értékeimmel?”

2. Kérjen időt a döntésre – a nemet mondani így könnyebb

Ha nem sürgős a válasz, érdemes időt kérni. Dr. Sah szerint az olyan egyszerű mondatok, mint:

„Hadd gondoljam át.”

„Visszatérek rá.”

Ezek segítenek abban, hogy pszichológiai távolságot teremtsünk a kérés és a döntés között. Ez a távolság lehetővé teszi, hogy átgondoljuk, valóban szeretnénk-e vállalni az adott feladatot.

A szakértő szerint még az is segíthet, ha fizikailag is eltávolodik a helyzettől, és nyugodt környezetben hozza meg a döntést.