Tönkreteszi az életét, ha ezen a szokásán nem változtat

A mindennapokban gyakran vállalunk el olyan feladatokat, programokat vagy kötelezettségeket, amelyekhez valójában nincs kedvünk, mégis nehezen mondjuk ki a nemet. Nemet mondani sokak számára kellemetlen érzést okoz: jelentkezhet gyomorszorítás, szájszárazság, vagy akár megemelkedett pulzus is. Ennek hátterében sok esetben a megfelelési kényszer áll, amely arra ösztönöz bennünket, hogy mások elvárásai szerint cselekedjünk, akkor is, ha ez ellentmond saját szükségleteinknek. Dr. Xand és Dr. Chris van Tulleken, a BBC „What's Up Docs” podcastjának házigazdái szerint természetes, hogy a visszautasítás stresszt vált ki – de e képesség fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy jobban kontrolláljuk életünket és saját mentális jóllétünket – írja a BBC.
Akár nyolc-, akár nyolcvanéves az ember, a saját értékei melletti kiállás fontos része az egészséges önvédelemnek
– hangsúlyozza Dr. Xand.
1. Tudatosítsa: teljesen rendben van nemet mondani
Viselkedéstudósok szerint a legtöbb ember gyerekkorában azt tanulja meg, hogy az engedelmesség jó, a visszautasítás rossz. Dr. Sunita Sah felhívja a figyelmet: érdemes átkeretezni a nemet mint pozitív cselekedetet – olyasvalamit, ami összhangba hozza a döntéseinket a saját értékeinkkel.
A szakember javaslata az önértékelés:
- állítsa össze saját értékeit (pl. őszinteség, együttérzés, tisztelet)
- írja le őket, mert kutatások szerint így könnyebben hozunk ezekkel összeegyeztethető döntéseket
Amikor választania kell, tegyen fel magának egy kérdést:
„Ez a döntés összhangban van az értékeimmel?”
2. Kérjen időt a döntésre – a nemet mondani így könnyebb
Ha nem sürgős a válasz, érdemes időt kérni. Dr. Sah szerint az olyan egyszerű mondatok, mint:
- „Hadd gondoljam át.”
- „Visszatérek rá.”
Ezek segítenek abban, hogy pszichológiai távolságot teremtsünk a kérés és a döntés között. Ez a távolság lehetővé teszi, hogy átgondoljuk, valóban szeretnénk-e vállalni az adott feladatot.
A szakértő szerint még az is segíthet, ha fizikailag is eltávolodik a helyzettől, és nyugodt környezetben hozza meg a döntést.
3. Gyakorolja a nemet kimondani kisebb helyzetekben
A szakemberek szerint a visszautasítást érdemes kisebb, alacsony kockázatú helyzetekben gyakorolni. Ilyenek lehetnek:
- szomszédtól érkező apró kérések,
- alkalmi meghívások,
- utcai értékesítők megkeresése.
Dr. Xand szerint ez nem látványos „lázadás”, mégis fontos önvédelmi gyakorlat. Ha ezekben a helyzetekben megtapasztaljuk, mi segít kimondani a nemet, akkor később – nagyobb horderejű döntések esetén – már sokkal magabiztosabbak lehetünk.
Kapcsolódó tartalmak:
Miért érezzük magunkat biztonságban ott is, ahol nem vagyunk abban?
A biztonságérzet nemcsak fiziológiai, hanem pszichológiai értelemben is alapvető szükséglet. Ha ez meginog, az önértékelés, a kapcsolatok, a teljesítmény és a világ belső reprezentációja is instabillá válhat, hiszen az egyén érzelemszabályozó képességei ilyenkor könnyen blokkolódhatnak.
Az öngondoskodás jelentősége: apró lépések a mentális egészség és életminőség javításáért
Az önmagunkkal való törődés sokszor háttérbe kerül, pedig a mindennapokba is beiktatható apró tevékenységek és maga a szemlélet, amely ezek mögött áll, mérhetően pozitív hatással van az életminőségre, a mentális egészségre és a kapcsolatok harmóniájára.