Börtönbe kerül a híres hollywoodi rendező, aki csúnyán átverte a Netflixet

A 48 éves direktor a tárgyaláson azzal védekezett, hogy lényegében már befejezte az első évad forgatását, és az extra összegeket a második évad előkészítésére kérte. Csakhogy a Netflix szerint az első évad közel sem volt kész, második szezon pedig nem is létezett a tervezés szintjén sem. A vád szerint Rinsch szándékosan titkolta valódi céljait, és ahogy megkapta a streamingóriás pénzét, azt azonnal átutalta egy brókercéghez, majd elképesztő életmódra váltott, számolt be a Variety.

Carl Rinsch filmrendező 11 millió dollárral húzta le a Netflixet – Fotó: JOHN SCIULLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luxusautókra, antik bútorokra és részvényspekulációra költötte a Netflix pénzét

Ez nem filmforgatókönyv, amit Carl Rinsch és az ügyvédei átírhatnak. Ez a valóság

– jelentette ki Adam Sowlati ügyész.

A bíróság előtt bemutatott banki kivonatok és emailek szerint a filmrendező milliókat kockáztatott a Gilead gyógyszeripari vállalat részvényeire spekulálva a COVID-járvány elején, ám elbukta a befektetését. Emellett Rolls-Royce-okat, luxusmatracokat, antik bútorokat és egyéb extravagáns dolgokat vásárolt a Netflix pénzéből.

Netflix-vezetők is tanúskodtak – a rendező nem tudott kitérni

A tárgyalás egy hétig tartott, több Netflix-vezető is vallomást tett. A védőügyvéd megpróbálta hitelteleníteni a streamingóriás eredeti tartalmakért felelős vezetőjének, Cindy Hollandnak az emlékeit, mondván: “a szóbeli megállapodást senki sem jegyezte le pontosan”. A bíróság azonban nem hitt Rinsch magyarázatainak.

Érdekesség, hogy a védelem korábban arra készült, hogy Rinsch pszichotikus állapota állt a háttérben, amit a járvány és gyógyszerek súlyosbítottak. A tárgyaláson azonban ezzel már nem próbálkoztak. Rinsch ehelyett azt mondta: minden vásárlás teljesen indokolt volt, a Rolls-Royce-ok például a sorozathoz kellettek.

Hazudott önöknek. Ugyanúgy próbálta megvezetni az esküdteket, ahogy a Netflixet is

– fogalmazott Timothy Capozzi ügyész. Végül az esküdtszék csütörtökön kimondta a végső ítéletet: Carl Rinsch bűnös.

Veszélyes precedenstől tartanak a művészek?

A rendező ügyvédje, Benjamin Zeman szerint az ítélet “veszélyes precedenst” teremthet

Ez csupán egy kreatív nézeteltérés volt. Félek, hogy ezentúl a művészek bármilyen vitája bűnügyi szintre emelkedhet.

Rinsch április 17-én kapja meg a büntetését. A vádak – pénzmosás, csalás és illegális tranzakciók – súlyosak, így akár több évtizedes szabadságvesztést sózhatnak a nyakába.