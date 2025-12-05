Felrobbant a streamingvilág: a Netflix bekebelezi a Warner Brost – eltűnik az HBO Max?

A Warner Bros birtokolja többek között a Harry Potter– és a Trónok harca-univerzumot, valamint az HBO Max teljes tartalomkínálatát. Ezek most mind a Netflix óriási portfóliójába olvadnak be. A streamingcég riválisai – a Comcast és a Paramount–Skydance – hiába harcoltak hónapokon át, a végső versenyfutást a Netflix nyerte meg, adott hírt a bbc.com.

A Netflix hamarosan a streamingvilág leges legnagyobb szereplője lehet

Fotó: Unsplash / Unsplash

A megállapodás értelmében a Netflix 27,75 dollárt (9100 forintot) fizet részvényenként a Warner Brosnak, az ügylet teljes vállalatértéke pedig közel 82,7 milliárd dollárra (27 111 milliárd forintra) rúg.

Üzent a Netflix vezetése

A Warner Bros legendás film- és sorozatkönyvtárával együtt olyan tartalmat adhatunk a nézőknek, amilyet még soha

– vallotta meg Ted Sarandos, a Netflix társigazgatója, míg a cég másik vezérigazgatója, Greg Peters szerint a felvásárlás lehetővé teszi, hogy a Warner tartalmai soha nem látott közönséghez jussanak el.

A Warner Bros első embere, David Zaslav pedig így fogalmazott:

Két legendás történetmesélő óriás egyesül. Ezzel biztosítjuk, hogy történeteink újabb generációkhoz jussanak el.

Versenyjogi akadályba ütközik az üzlet?

Elemzők máris arra figyelmeztetnek, hogy a felvásárlás komoly versenyjogi akadályokba ütközhet. A Hargreaves Lansdown vezető stratégája szerint az amerikai versenyhatóság elkerülhetetlenül vizsgálni fogja a lépést. Tom Harrington, az Enders Analysis televíziós igazgatója szerint ha az ügylet zöld utat kap, mindent felforgat Hollywoodban, az ugyanis „drámai hatással” lehet a mozivilágra, komoly visszavágások jöhetnek a filmes és tévés gyártásban, és a hollywoodi stúdiók és szakszervezetek is heves ellenállásba kezdhetnek. A szakértő azt is kiemelte, hogy az HBO, a Warner kreatív ékköve különösen sebezhetővé válhat a Netflix óriási gépezetében.

Mi lesz a nézőkkel?

A szakértők szerint a fogyasztók számára a felvásárlás nem biztos, hogy jó hír. A Netflix várhatóan árat emel majd, az HBO Max pedig eltűnhet vagy jelentéktelen szereplővé zsugorodhat. A nagyobb elérés viszont azt is jelenti, hogy az előfizetésekből példátlan bevétel áramolhat majd a médiamamut kasszájába.