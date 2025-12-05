Felrobbant a streamingvilág: a Netflix bekebelezi a Warner Brost – eltűnik az HBO Max?

A Warner Bros birtokolja többek között a Harry Potter– és a Trónok harca-univerzumot, valamint az HBO Max teljes tartalomkínálatát. Ezek most mind a Netflix óriási portfóliójába olvadnak be. A streamingcég riválisai – a Comcast és a Paramount–Skydance – hiába harcoltak hónapokon át, a végső versenyfutást a Netflix nyerte meg, adott hírt a bbc.com.
A megállapodás értelmében a Netflix 27,75 dollárt (9100 forintot) fizet részvényenként a Warner Brosnak, az ügylet teljes vállalatértéke pedig közel 82,7 milliárd dollárra (27 111 milliárd forintra) rúg.
Üzent a Netflix vezetése
A Warner Bros legendás film- és sorozatkönyvtárával együtt olyan tartalmat adhatunk a nézőknek, amilyet még soha
– vallotta meg Ted Sarandos, a Netflix társigazgatója, míg a cég másik vezérigazgatója, Greg Peters szerint a felvásárlás lehetővé teszi, hogy a Warner tartalmai soha nem látott közönséghez jussanak el.
A Warner Bros első embere, David Zaslav pedig így fogalmazott:
Két legendás történetmesélő óriás egyesül. Ezzel biztosítjuk, hogy történeteink újabb generációkhoz jussanak el.
Versenyjogi akadályba ütközik az üzlet?
Elemzők máris arra figyelmeztetnek, hogy a felvásárlás komoly versenyjogi akadályokba ütközhet. A Hargreaves Lansdown vezető stratégája szerint az amerikai versenyhatóság elkerülhetetlenül vizsgálni fogja a lépést. Tom Harrington, az Enders Analysis televíziós igazgatója szerint ha az ügylet zöld utat kap, mindent felforgat Hollywoodban, az ugyanis „drámai hatással” lehet a mozivilágra, komoly visszavágások jöhetnek a filmes és tévés gyártásban, és a hollywoodi stúdiók és szakszervezetek is heves ellenállásba kezdhetnek. A szakértő azt is kiemelte, hogy az HBO, a Warner kreatív ékköve különösen sebezhetővé válhat a Netflix óriási gépezetében.
Mi lesz a nézőkkel?
A szakértők szerint a fogyasztók számára a felvásárlás nem biztos, hogy jó hír. A Netflix várhatóan árat emel majd, az HBO Max pedig eltűnhet vagy jelentéktelen szereplővé zsugorodhat. A nagyobb elérés viszont azt is jelenti, hogy az előfizetésekből példátlan bevétel áramolhat majd a médiamamut kasszájába.
Óriási siker! A Corvinus hallgatói nyerték a Netflix-stratégia megalkotását célzó világversenyt
Szenzációs teljesítmény! Harminchat ország több mint ezer résztvevőjét és a világ vezető egyetemeinek csapatait maguk mögé utasítva a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói nyerték meg a think-cell szoftvergyártó cég 2025-ös globális esetoldó hallgatói versenyének mesterszakos kategóriáját az általuk készített Netflix-stratégiával, írtuk meg az Origón.
Jönnek az MI-vel készült jelenetek a Netflix műsoraiba
Nem csak hamis turistalátványosságokról szóló videók készítésére jók a legújabb generatív mesterséges intelligenciás videókészítő eszközök, már a szórakoztatóipar kemény magja is kísérletezik a technológiával. Most fordulópontnak mondható pillanat jött el, a Netflix közölte, hogy megkezdte a technológia használatát a műsoraiban, adtunk hírt az Origón.