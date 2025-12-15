Hírlevél
Brutális havazás: rémálommá vált a közlekedés New Yorkban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A karácsonyi utazási csúcsidőszakban hatalmas hóvihar bénított meg több repülőteret Amerikában. A New York-i utasok a várótermekben rekedve küzdöttek a fagyos káosszal és a hatalmas késésekkel.
new yorklaguardia repülőtérjfk nemzetközi repülőtérhavazáshóvihar

Vasárnap reggelre belepte a hó New Yorkot. A hóvihar miatt már korán 20 centis havat lapátolhattak az amerikai nagyváros lakói.

Snow remains visible on rooftops across the New York City skyline after the season's first snowfall in New York, United States, on December 14, 2025. (Photo by Federico Torres/NurPhoto) (Photo by Federico Torres / NurPhoto via AFP)
New Yorkot belepte a hó vasárnap reggelre
Fotó: FEDERICO TORRES / NurPhoto

A gyerekek persze örültek a nagy fehér „paplannak”, a közlekedők már kevésbé. 

A LaGuardia repülőtér például teljesen leállt, a gépeket nem engedték felszállni, így az utasok órákon át várakoztak. A késések dél körül már megközelítették a hat órát, ami nemcsak a helyi járatokat, hanem az egész ország légiforgalmát megzavarta. 

New York fő légikikötője, a JFK nemzetközi repülőtér sem úszta meg: itt az időjárásból fakadó felszállási tilalom miatt a késések több mint három órásak voltak, míg Newarkban a vihar több mint négy órás késéseket okozott. New Jersey Teterboro repülőtere is hasonló sorsra jutott délutánra – írja az NY Post.

Áramszünet is volt New York-ban

A hóvihar a légiforgalmat bénította meg a leginkább, de Brooklynban néhány helyen áramszünetek is előfordultak, amelyeket a szolgáltató gyorsan orvosolt. A városi közutak délutánra már járhatóak lettek, így a hóesés fő áldozatai az utazók és a repülőterek voltak. Philadelphia reptere szerencsésebb volt, ott az utasoknak „csak” körülbelül egy órát kellett várakozniuk. A régió többi nagy repülőterén, Boston és Washington D.C. között, a gépeket jégmentesítésre kellett várakoztatni, ami szintén lassította az indulást. 

Pennsylvaniában a National Weather Service adatai szerint a hó mennyisége 16-30 centiméter között mozgott, ami a helyi tájat téli mesevilággá változtatta.

A nagy havazásra azért már számítottak a meteorológusok, mert a régiót a megelőző napokban sarki hideg érte el, fagypont alatti hőmérsékletekkel, amelyek a hét elején várhatóan mérséklődnek, majd a hét közepére 4–10 fokra emelkedik a hőmérséklet, de aztán hétvégére ismét visszaesik nulla körüli fokra. A légiközlekedésre és az utazókra tehát újabb megpróbáltatások várnak.

 

