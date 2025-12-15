Brutális havazás: rémálommá vált a közlekedés New Yorkban

Vasárnap reggelre belepte a hó New Yorkot. A hóvihar miatt már korán 20 centis havat lapátolhattak az amerikai nagyváros lakói.

New Yorkot belepte a hó vasárnap reggelre

Fotó: FEDERICO TORRES / NurPhoto

A gyerekek persze örültek a nagy fehér „paplannak”, a közlekedők már kevésbé.

A LaGuardia repülőtér például teljesen leállt, a gépeket nem engedték felszállni, így az utasok órákon át várakoztak. A késések dél körül már megközelítették a hat órát, ami nemcsak a helyi járatokat, hanem az egész ország légiforgalmát megzavarta.

New York fő légikikötője, a JFK nemzetközi repülőtér sem úszta meg: itt az időjárásból fakadó felszállási tilalom miatt a késések több mint három órásak voltak, míg Newarkban a vihar több mint négy órás késéseket okozott. New Jersey Teterboro repülőtere is hasonló sorsra jutott délutánra – írja az NY Post.

Áramszünet is volt New York-ban

A hóvihar a légiforgalmat bénította meg a leginkább, de Brooklynban néhány helyen áramszünetek is előfordultak, amelyeket a szolgáltató gyorsan orvosolt. A városi közutak délutánra már járhatóak lettek, így a hóesés fő áldozatai az utazók és a repülőterek voltak. Philadelphia reptere szerencsésebb volt, ott az utasoknak „csak” körülbelül egy órát kellett várakozniuk. A régió többi nagy repülőterén, Boston és Washington D.C. között, a gépeket jégmentesítésre kellett várakoztatni, ami szintén lassította az indulást.

Pennsylvaniában a National Weather Service adatai szerint a hó mennyisége 16-30 centiméter között mozgott, ami a helyi tájat téli mesevilággá változtatta.

A nagy havazásra azért már számítottak a meteorológusok, mert a régiót a megelőző napokban sarki hideg érte el, fagypont alatti hőmérsékletekkel, amelyek a hét elején várhatóan mérséklődnek, majd a hét közepére 4–10 fokra emelkedik a hőmérséklet, de aztán hétvégére ismét visszaesik nulla körüli fokra. A légiközlekedésre és az utazókra tehát újabb megpróbáltatások várnak.