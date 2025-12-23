Trump-párti politikai nézetek miatt támadják Nicki Minajt

Hírlevél
Ismét támadások kereszttüzébe került a világhírű rapper, miután nyíltan vállalta politikai álláspontját Donald Trump mellett. Nicki Minaj védelmére most Amber Rose kelt, aki szerint teljesen érthetetlen, miért kap ekkora kritikát a véleménye miatt.
Nicki Minaj újra közéleti viták középpontjába került, miután politikai nézeteit nyíltan felvállalta. Amber Rose szerint a felháborodás aránytalan, és senkinek nem kellene magyarázkodnia a véleménye miatt.

ATLANTA, GEORGIA - DECEMBER 14: Nicki Minaj performs onstage during iHeartRadio Power 96.1's Jingle Ball 2023 at State Farm Arena on December 14, 2023 in Atlanta, Georgia. Derek White/Getty Images for iHeartRadio/AFP (Photo by Derek White / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nicki Minaj
Fotó: DEREK WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amber Rose kiállt Nicki Minaj mellett

A rapper védelmére Amber Rose kelt, aki úgy fogalmazott: egy szabad országban mindenkinek joga van a saját véleményéhez. 

Amber Rose szerint Nicki Minaj sem tett semmi olyat, ami indokolná a kritikát, és nem érti, miért lett ekkora ügy abból, hogy Donald Trump mellett áll.

Amber Rose azokat a hangokat is visszautasította, amelyek szerint Donald Trump támogatása elidegenítheti Nicki Minaj LMBTQ+ rajongóit. Úgy véli, a Trump-kormányzatot alaptalanul bélyegzik homofóbnak, és ebből szerinte nem következik az sem, hogy Nicki Minaj álláspontja miatt felháborodás lenne indokolt.

Nicki Minaj nem kér bocsánatot

Nicki Minaj továbbra is az, aki mindig volt: magabiztos, szókimondó, és nem kér bocsánatot azért, amit gondol. Pont ez az, amiért Nicki Minaj rajongótábora világszerte kitart mellette, még akkor is, ha politikai nézetei megosztják a közvéleményt. Az esetről a TMZ segítségével számoltunk be önöknek.

