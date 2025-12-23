Trump-párti politikai nézetek miatt támadják Nicki Minajt

Nicki Minaj újra közéleti viták középpontjába került, miután politikai nézeteit nyíltan felvállalta. Amber Rose szerint a felháborodás aránytalan, és senkinek nem kellene magyarázkodnia a véleménye miatt.

Fotó: DEREK WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amber Rose kiállt Nicki Minaj mellett

A rapper védelmére Amber Rose kelt, aki úgy fogalmazott: egy szabad országban mindenkinek joga van a saját véleményéhez.

Amber Rose szerint Nicki Minaj sem tett semmi olyat, ami indokolná a kritikát, és nem érti, miért lett ekkora ügy abból, hogy Donald Trump mellett áll.

Amber Rose azokat a hangokat is visszautasította, amelyek szerint Donald Trump támogatása elidegenítheti Nicki Minaj LMBTQ+ rajongóit. Úgy véli, a Trump-kormányzatot alaptalanul bélyegzik homofóbnak, és ebből szerinte nem következik az sem, hogy Nicki Minaj álláspontja miatt felháborodás lenne indokolt.

Nicki Minaj nem kér bocsánatot

Nicki Minaj továbbra is az, aki mindig volt: magabiztos, szókimondó, és nem kér bocsánatot azért, amit gondol. Pont ez az, amiért Nicki Minaj rajongótábora világszerte kitart mellette, még akkor is, ha politikai nézetei megosztják a közvéleményt. Az esetről a TMZ segítségével számoltunk be önöknek.

