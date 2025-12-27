Noé bárkája tényleg nem csak legenda? Megdöbbentő felfedezés az Ararát-hegynél

A most előkerült kerámiatöredékeket Törökország keleti részén, az Ararát-hegy közelében találták, egy olyan területen, amelyet sokan Noé bárkája végső nyughelyének tartanak. A kutatás a Mount Ararat térségében, Doğubayazıt közelében zajlott – írja a DailyMail.

Noé bárkája feltételezett nyughelye az Ararát-hegynél, ahol a Nagy Özönvíz idejéből származó emberi tevékenység nyomait vizsgálják. Fotó: OZKAN BILGIN / ANADOLU

A leletek a híres Durupınar-formáció közeléből származnak, amely egy hajó alakú geológiai képződmény, és évtizedek óta a Noé bárkája körüli viták központi eleme. A formáció mérete és alakja sokak szerint feltűnően hasonlít a Biblia által leírt bárkára.

Noé bárkája és az emberi jelenlét a Nagy Özönvíz idején

A szakértők szerint a kerámiák a kalkolitikum idejéből származnak, vagyis nagyjából Kr. e. 5500 és 3000 közé datálhatók. Ez az időszak egyes értelmezések szerint egybeeshet a bibliai özönvíz korával.

A kutatást vezető Prof. Dr. Faruk Kaya, az Ağrı İbrahim Çeçen University munkatársa szerint a leletek egyértelműen emberi tevékenységre utalnak. A kerámia ugyanis az egyik legfontosabb bizonyíték a régészetben, ha tartós emberi megtelepedést keresnek.

Tudomány és hit határán

A vizsgálatokban részt vesz az Istanbul Technical University is, ahol talaj- és kőzetmintákat elemeztek. Az eredmények alapján a térség alkalmas volt hosszabb ideig tartó emberi életre, ami tovább erősíti Noé bárkája történetének történelmi alapjait kereső elméleteket.

A Biblia Teremtés könyve szerint a bárka az „Ararát hegyein” állt meg azután, hogy az özönvíz 150 napig borította el a Földet. A leírt méretek – A bibliai leírás alapján a bárka nagyjából 132–156 méter hosszú, 22–26 méter széles és 13–16 méter magas lehetett — ezek az arányok több kutató szerint meglepően közel állnak a Durupınar-formáció méreteihez.

Veszélyben a legendás helyszín

A kutatók szerint a terület nincs megfelelően védve. Turisták gyakran köveket és töredékeket visznek el emlékbe, miközben a természetes erózió és a tavaszi földcsuszamlások is károsítják a formációt. A szakemberek ezért sürgetik a hivatalos védelem és egy Noé bárkájának szentelt múzeum létrehozását.

