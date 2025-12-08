Hírlevél
Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

Noé bárkája

Három évig tartó esőzés fogja elborítani az egész Földet – már épül Noé bárkája

2 órája
Egy ghánai férfi különös projektbe kezdett: bárkát épít a közelgő ünnepekre. A modern kori Noé bárkája egy három évig tartó árvízre hivatkozva épül, amely karácsony napján fogja elönteni a világot.
Egy ghánai férfi, Ebo Jesus, aki Ebo Noah néven is ismert, híressé vált a közösségi médiában, miután bárkát kezdett építeni egy állítólagos karácsonyi világárvíz előtt. A férfi azt állítja, hogy Istentől kapott látomása szerint december 25-én három évig tartó esőzés fogja elborítani az egész Földet, a túlélés kulcsa pedig Noé bárkája – tájékoztat a Mirror.

Noé bárkája
Világárvízre hivatkozva épül a modern kori Noé bárkája (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Ghánában épül a modern kori Noé bárkája

Ebo célja, hogy több bárkát építsen, és rajtuk élje túl az állítólagos áradást. Videóiban a hajókat és az építőanyagokat mutatja be, és ezek a felvételek milliós nézettséget értek el a közösségi médiában. 

A videók alapján a hajók jóval kisebbek, mint a Biblia híres Noé bárkája, amely körülbelül 155 méter hosszú, 26 méter széles és 15,5 méter magas volt.

A közösség megosztott: sokan támogatták Ebo kezdeményezését, mások kritikusak voltak. 

Többen felhívták a figyelmet arra, hogy a bárkaépítésre szánt pénzt rászorulók segítésére vagy iskolai eszközök vásárlására lehetne fordítani. 

Mások a hajók műszaki korlátaira hívták fel a figyelmet: motorok és kormányzás nélkül egy ekkora bárka nehezen mozgatható, a szél könnyen eltérítheti vagy felboríthatja. Egyesek azért szkeptikusak, mert a Biblia egyértelműen kimondja, hogy Isten megígérte Noénak, soha többé nem pusztítja el a Földet özönvízzel. Ebo bárkaépítése heves vitát váltott ki az online térben, ahol egyesek bátorító gesztusként, mások naiv ötletként értékelik a projektet.

@ebonoah PAINTING IN PROGRESS #fyp #fypシ゚ #fy ♬ original sound - Nacee Music

Bizonyítható, hogy a Biblia igazat mondott?

Vajon mennyi igaz a bibliai királyok és birodalmak történeteiből? A régészek szerint egy apró, alig 2,5 centiméteres lelet sokat árul el. A pecsét darabja a jeruzsálemi Templom-hegy közelében került elő, és az ókori Asszíriából származhat.

