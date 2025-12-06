Rejtett események az óceán közepén: sorra dőlnek ki az utasok, de a fedélzeten mély a csend

A CDC jelentése szerint december 4-én igazolták, hogy a hajón kitört a norovírus, amely több mint 95 utast és hat személyzeti tagot döntött le a lábáról. A tünetek — hányás, hasmenés, gyengeség — a teljes 133 napos út során több hullámban jelentkeztek, ami a szűk terek, a közös étkezőrészek és a folyamatos utascsere miatt gyorsította a fertőzés terjedését – írj a Focus.

Norovírus miatt fokozott fertőtlenítést végeznek az AIDAdiva fedélzetén a tömeges megbetegedések után. Fotó: BERND WUSTNECK / DPA

A társaság azonnal fokozott fertőtlenítést, higiéniai ellenőrzéseket és kontaktminimalizálási protokollokat vezetett be, hogy mérsékeljék tovább a norovírus terjedését.

100+ passengers, crew members sick in cruise norovirus outbreak https://t.co/4zaQAfIKEp — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) December 5, 2025

Norovírus miatt került fókuszba a világkörüli út útvonala és a járványhelyzet

A hajó az elmúlt hetekben az USA keleti partjain és a Karib-tengeren haladt, a következő napokban pedig Costa Rica, Guatemala, Mexikó és San Diego kikötői szerepelnek a menetrendben. Az AIDAdiva karácsonyra Hawaii felé tart, feltéve, hogy sikerül stabilizálni a helyzetet.

Nem ez az első komoly eset 2025-ben: a CDC szerint idén már 12–16 nagyobb gyomor-bélrendszeri járvány tört ki különböző óceánjárókon, és ezek túlnyomó részét szintén a norovírus okozta. Korábban a Queen Mary 2, a Rotterdam és a Coral Princess fedélzetén is több százan betegedtek le.

A szakértők szerint az esetszám-emelkedésért részben az új GII.17 vírusvariáns felelős, amely ellen kevés lakossági immunitás áll rendelkezésre.

Hogyan fertőz a norovírus és miért terjed ilyen gyorsan?

A norovírus lappangási ideje 6 és 50 óra között mozog, a fertőzés pedig széklet-orális úton terjed. A leggyakoribb átviteli formák:

szennyezett tárgyakkal való érintkezés

nem megfelelő kézmosás

fertőzött ételek, ivóvíz

levegőbe kerülő cseppek hányás során

A fertőzött személy a tünetek elmúlása után még legalább 38 órán keresztül továbbadhatja a vírust — ez magyarázza, miért képes a norovírus gyorsan járványt okozni zárt hajókabinokkal, étkezőkkel és zsúfolt fedélzetekkel rendelkező óceánjárókon.



Több mint 200 utas megbetegedett, miután vírus tört ki egy luxushajón

Norovírus járvány tört ki egy luxus tengerjáró hajón, ahol több mint 224 utas és a legénység 17 tagja betegedett meg.