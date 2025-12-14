500 éve tartják lázban a világot Nostradamus jóslatai

Nostradamus, polgári nevén Michel de Nostredame, 1503-ban született Dél-Franciaországban, és 1566-ban halt meg – a reneszánsz egyik legismertebb „jövőbelátója”, akiből évszázadok alatt a világ legismertebb jövendőmondója lett. Sokak elemzik írásait és értelmezik azt a jelen és a jövő nagy katasztrófáira vonatkozóan.

Nostradamus a dolgozószobájában

Fotó: JEAN BERNARD / Bridgeman Images via AFP

Ki volt valójában Nostradamus?

Nostradamus élete 1503-ban kezdődött Dél-Franciaországban, ahol Michel de Nostredame néven született, és 1566-ig élt. A reneszánsz egyik legismertebb alakja lett, akit később jós és jövendőmondó figuraként emlegettek. Eredetileg orvosként és járványkezelőként dolgozott, pestisjárványok idején próbált gyógymódokat keresni. Később egyre inkább az asztrológia és az okkultizmus kezdte érdekelni: horoszkópokat készített a francia nemesek számára.

Fotó: Bridgeman Images

Mi áll Nostradamus próféciái mögött?

A francia jós kultusza a Les Prophéties (A próféciák) című kötettel indult, amelynek első kiadása 1555-ben jelent meg. Ebben négysoros, rímes verseket – kvatrainokat – tett közzé, nagyjából 900–950 darabot, százanként „századokba”, azaz centuriákba rendezve. Ezeket a szövegeket nevezzük ma úgy, hogy Nostradamus jóslatai. A nyelvezet szándékosan kódolt és kevert: francia, latin, néha spanyol és más nyelvek elemei vegyülnek bennük, tele elírásokkal, rövidítésekkel és homályos utalásokkal – ideális terep annak, aki később bele akar látni valamit – olvasható a Britannica oldalán.

Nostradamus portréja, 16. századi francia metszet Fotó: Bridgeman Images

Sokak szerint Nostradamus próféciái előre megjósolták a francia forradalmat, Napóleon és Hitler felemelkedését, sőt modern katasztrófákat is, például a 9/11-et vagy különböző háborúkat. A minta azonban szinte mindig ugyanaz: előbb megtörténik az esemény, és csak ezután kezdik el vadul keresni, melyik kvatrain „passzol rá” valahogyan. A versekben szereplő homályos képek – „nagy király”, „északi nép”, „vér és tűz”, „két madár az égen” – gyakorlatilag rengeteg történelmi helyzethez hozzáigazíthatók, ha elég szabadon fordítjuk és magyarázzuk őket – írja a Britannica.

Nostradamus homályos szövegei

A Nostradamus-szövegek többsége költői képekkel dolgozik. Ezért a fordítás és a történeti kontextus döntően befolyásolja, mit olvasunk ki belőlük. Ráadásul ugyanaz a négysoros különböző korokban más-más jelentést kap. Az „égi tűz” például volt már üstökös, rakéta és klímakatasztrófa is. Nem véletlen, hogy a jóslat örök – de épp ezért nehéz ellenőrizni.

Baba Vanga és Nostradamus hátborzongató katasztrófát jósoltak 2025-re

2025 fordulópont lehet Európa és a világ számára. A jóslat szerint Baba Vanga és Nostradamus egyaránt pusztító háborút láttak előre, amit sokan a jelenlegi eseményekkel hoznak kapcsolatba. A két híres látnok egyaránt előre jelezte, hogy 2025-ben háború tör ki, amely az emberiség sorsát is megpecsételheti.