Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Olvasta már?

Szijjártó Péter durva üzenetet küldött az ukrán külügyminiszternek

Nostradamus

500 éve tartják lázban a világot Nostradamus jóslatai

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 16. századi francia asztrológus neve ma is újra felbukkan minden háború, járvány és politikai válság idején. Nostradamus jóslatai egyszerre ígérnek kapaszkodót és keltenek félelmet egy kaotikus világban. De ha lehántjuk a legendát, mit mutat meg valójában Nostradamus élete és költészete?
Link másolása
Vágólapra másolva!
NostradamusjósBaba Vangajóslatkatasztrófajövő

Nostradamus, polgári nevén Michel de Nostredame, 1503-ban született Dél-Franciaországban, és 1566-ban halt meg – a reneszánsz egyik legismertebb „jövőbelátója”, akiből évszázadok alatt a világ legismertebb jövendőmondója lett. Sokak elemzik írásait és értelmezik azt a jelen és a jövő nagy katasztrófáira vonatkozóan.

Reconstitution de Nostradamus (Michel de Nostre Dame (Nostre-Dame ou Nostredame, 1503-1566) dans son cabinet de travail en 1555. La Maison de Nostradamus. Salon de Provence. ©Jean Bernard/Leemage (Photo by Jean Bernard / leemage / Bridgeman Images via AFP)
Nostradamus a dolgozószobájában
Fotó: JEAN BERNARD / Bridgeman Images via AFP

Ki volt valójában Nostradamus?

Nostradamus élete 1503-ban kezdődött Dél-Franciaországban, ahol Michel de Nostredame néven született, és 1566-ig élt. A reneszánsz egyik legismertebb alakja lett, akit később jós és jövendőmondó figuraként emlegettek. Eredetileg orvosként és járványkezelőként dolgozott, pestisjárványok idején próbált gyógymódokat keresni. Később egyre inkább az asztrológia és az okkultizmus kezdte érdekelni: horoszkópokat készített a francia nemesek számára.

Portrait of Michel de Nostradame (1503-66) (oil on panel). Painting by Cesar Nostradamus. Artist: Nostradamus, Cesar (1555-1629) Location: Eglise Saint-Laurent, Salon-de-Provence, France Medium: Oil on panel (painting) (Photo by Bridgeman Images via AFP)
Fotó: Bridgeman Images

Mi áll Nostradamus próféciái mögött?

A francia jós kultusza a Les Prophéties (A próféciák) című kötettel indult, amelynek első kiadása 1555-ben jelent meg. Ebben négysoros, rímes verseket – kvatrainokat – tett közzé, nagyjából 900–950 darabot, százanként „századokba”, azaz centuriákba rendezve. Ezeket a szövegeket nevezzük ma úgy, hogy Nostradamus jóslatai. A nyelvezet szándékosan kódolt és kevert: francia, latin, néha spanyol és más nyelvek elemei vegyülnek bennük, tele elírásokkal, rövidítésekkel és homályos utalásokkal – ideális terep annak, aki később bele akar látni valamit – olvasható a Britannica oldalán.

Portrait of Michel de Nostradame (1503-66) (engraving). Engraving by French School. Artist: French School, (16th century) Date: 1501 - 1600 (16th century) Location: Bibliotheque Nationale, Paris, France Medium: Engraving (Photo by Bridgeman Images via AFP)
Nostradamus portréja, 16. századi francia metszet Fotó: Bridgeman Images

Sokak szerint Nostradamus próféciái előre megjósolták a francia forradalmat, Napóleon és Hitler felemelkedését, sőt modern katasztrófákat is, például a 9/11-et vagy különböző háborúkat. A minta azonban szinte mindig ugyanaz: előbb megtörténik az esemény, és csak ezután kezdik el vadul keresni, melyik kvatrain „passzol rá” valahogyan. A versekben szereplő homályos képek – „nagy király”, „északi nép”, „vér és tűz”, „két madár az égen” – gyakorlatilag rengeteg történelmi helyzethez hozzáigazíthatók, ha elég szabadon fordítjuk és magyarázzuk őket – írja a Britannica.

Nostradamus homályos szövegei

A Nostradamus-szövegek többsége költői képekkel dolgozik. Ezért a fordítás és a történeti kontextus döntően befolyásolja, mit olvasunk ki belőlük. Ráadásul ugyanaz a négysoros különböző korokban más-más jelentést kap. Az „égi tűz” például volt már üstökös, rakéta és klímakatasztrófa is. Nem véletlen, hogy a jóslat örök – de épp ezért nehéz ellenőrizni.

Nostradamus állítólag a koronavírus-járványt is megjósolta

Baba Vanga és Nostradamus hátborzongató katasztrófát jósoltak 2025-re

2025 fordulópont lehet Európa és a világ számára. A jóslat szerint Baba Vanga és Nostradamus egyaránt pusztító háborút láttak előre, amit sokan a jelenlegi eseményekkel hoznak kapcsolatba. A két híres látnok egyaránt előre jelezte, hogy 2025-ben háború tör ki, amely az emberiség sorsát is megpecsételheti.

Baba vanga jóslatai 2026-ra: földönkívüliek és globális konfliktusok

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!