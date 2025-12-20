Megszólalt a modern Nostradamus: ez vár ránk 2026-ban

Ismét megszólalt a modern Nostradamusként emlegetett Athos Salomé, és ezúttal sem festett megnyugtató jövőképet. A brazil látnok szerint a 2026-os év háborús konfliktusokat, technológiai zavarokat és globális bizonytalanságot hozhat. Jóslata már most élénk vitákat váltott ki világszerte – számol be a Hola.

A modern Nostradamus jóslatai nem sok jót ígérnek – Fotó: Unsplash

Mit jósolt Nostradamus 2026-ra?

A jóslat egyik legaggasztóbb eleme két, eddig kevésbé fókuszban lévő térséget érint. Az afrikai Száhel-övezetben a nyugati csapatok kivonulása után megerősödő szélsőséges csoportok instabilitást teremthetnek. Salomé szerint a térség akár közvetett nagyhatalmi összecsapások színterévé is válhat, miközben a terrorcselekmények száma már most kiugróan magas.

Közben a sarkvidéken is egyre nő a feszültség.

Az olvadó jég új hajózási útvonalakat és energiahordozókat tár fel, ami felgyorsította Oroszország, a NATO és szövetségeseik katonai jelenlétének növelését. A látnok szerint 2026-ban nőhet a közvetlen konfrontáció veszélye, különösen a stratégiai jelentőségű területeken.

Nemcsak háborúval fenyeget a jóslat?

Salomé szerint a 2026-os év nem csupán geopolitikai szempontból lehet kritikus.

Előrejelzése szerint egy erős napvihar márciusban globális áramkimaradásokat okozhat, főként a sérülékeny elektromos rendszerekben.

Bár nem állítja biztosra az eseményt, a kockázatot valósnak tartja. Emellett egy új madárinfluenza-változat, a H5N5 is megjelenik a jóslatban. Bár a Covid–19-hez hasonló világjárványt nem vár, Salomé szerint a vírus komoly nemzetközi figyelmet igényelhet. A jóslat kiterjed a kiberháborúkra, mesterséges intelligenciával végrehajtott támadásokra és akár az űrbeli erőforrásokért folyó nagyhatalmi versenyre is.

Hihetünk a modern Nostradamus jóslatainak?

Athos Salomé mindössze 38 éves, mégis a legismertebb kortárs jövendőmondók közé tartozik. Az elmúlt években állítólag több olyan eseményt is előre jelzett, amelyek később valóban bekövetkeztek: ilyen volt Covid–19 világjárvány és II. Erzsébet királynő halála.

Korábbi jóslatai miatt sokan komolyan veszik szavait, mások azonban szkeptikusan figyelik.

Mit jósolt Nostradamus 2025-re?

A Nostradamusnak tulajdonított értelmezések szerint 2025-ben Európát súlyos konfliktusok érinthetik. A próféciák kegyetlen háborúkról beszélnek, amelyek több országot is magukkal sodorhatnak, és diplomáciai feszültségeket vetítenek előre.