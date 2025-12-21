Ez még a kutatókat is sokkolta – egy növény felborítja a biológia szabályait

Az első pillantásra gombának tűnő élőlény neve Balanophora, és Japán, Tajvan, valamint Okinava sötét, párás erdeinek mélyén bújik meg. Apró, szinte észrevehetetlen virágai és magjai vannak – a legkisebbek közé tartoznak a növényvilágban. Csakhogy van egy nagy különbség: ez a növény nem fotoszintetizál, hívta fel a figyelmet a Science Daily.
Növény levelek és gyökér nélkül?
A Balanophora teljesen feladta a fotoszintézist, nincs benne klorofill, és hagyományos gyökérzete sincs. Ehelyett más fák gyökereire tapad rá, és ellopja tőlük a tápanyagokat. Magyarán: parazita életmódot folytat.
Ezzel azonban még nincs vége a döbbenetnek. Egyes Balanophora-fajok ugyanis megtermékenyítés nélkül hoznak létre magokat – gyakorlatilag klónozzák önmagukat. Ez a szaporodási forma rendkívül ritka a növények között, mert hosszú távon komoly genetikai kockázatokkal jár.
A kutatók szerint a legextrémebb esetek kizárólag szigeteken élő fajoknál fordulnak elő. Ennek előnye, hogy egyetlen példány is képes új populációt létrehozni, ha megfelelő helyre kerül.
Összezsugorodott genetikai állomány – mégis működik
A nemzetközi kutatócsoport – az Okinawai Tudományos és Technológiai Intézet, a Kobe Egyetem és a Tajpeji Egyetem részvételével – feltárta, hogyan tud ez a növény így működni. Kiderült, hogy a Balanophora nem tüntette el teljesen a fotoszintézishez szükséges sejtalkotókat, csak drasztikusan lecsökkentette őket. Míg más növények akár 200 génnel működtetik ezeket, a Balanophora alig 20-at használ – mégis életben marad. A kutatók szerint ez az evolúciós „leépítés” emlékeztet olyan parazitákra, mint például a maláriát okozó kórokozó, amely szintén fotoszintetizáló ősből származik.
A Balanophora a Föld egyik legősibb teljesen parazita növénycsaládjába tartozik. Már a dinoszauruszok korában, körülbelül 100 millió évvel ezelőtt feladta a fotoszintézist – és azóta is létezik. Ám a túlélés most veszélybe került. A növény rendkívül válogatós: csak bizonyos fafajokon képes élni, ezért különösen érzékeny az erdőirtásra és az emberi beavatkozásra. Egyes élőhelyeit már most is a kihalás fenyegeti.
A kutatók szerint a Balanophora élő bizonyíték arra, hogy az evolúció nem mindig a bonyolultság felé halad, hanem néha épp az ellenkező irányba – és mégis működik.
