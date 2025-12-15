Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

Hírlevél
Ukrán víz alatti drónok robbantottak fel egy orosz tengeralattjárót Novorosszijszk kikötőjében. Az akcióban egy Kalibr rakétákat hordozó hadihajó vált harcképtelenné, ami újabb súlyos csapás az orosz haditengerészetnek.
Novorosszijszk kikötőjében hajtotta végre eddigi egyik legmerészebb akcióját az ukrán biztonsági szolgálat: az SzBU víz alatti drónokkal robbantott fel egy orosz tengeralattjárót közvetlenül a kikötőben. A támadás következtében a hajó olyan súlyosan megsérült, hogy gyakorlatilag kiesett az orosz hadrendből.

Novorosszijszk: ukrán drónok szétverték az orosz tengeralattjárót
Novorosszijszk: ukrán drónok szétverték az orosz tengeralattjárót Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Az ukrán fél közlése szerint a művelet során „Sub Sea Baby” típusú, víz alatti drónokat vetettek be, amelyek a 636.3-as projektű, Varsavjanka osztályba tartozó tengeralattjárót érték el. A NATO által Kilo-osztályként nyilvántartott egység kritikus szerkezeti károkat szenvedett.

Kalibr rakéták voltak a fedélzeten

A megtámadott tengeralattjáró fedélzetén négy Kalibr típusú cirkálórakéta-indító rendszer volt, amelyeket Oroszország rendszeresen használ Ukrajna elleni csapások során. A hajó elvesztése így nemcsak katonai, hanem stratégiai veszteség is Moszkva számára.

A Varsavjanka osztályú tengeralattjárók értéke nagyjából 400 millió dollár, de a szankciók miatt egy új egység megépítése akár 500 millió dollárba is kerülhet. Ezeket a hajókat „fekete lyuknak” is nevezik, mivel különleges burkolatuk elnyeli a hangokat, és nehezen észlelhetők a szonárok számára.

A most megrongált egység azért tartózkodott Novorosszijszk kikötőjében, mert az ukrán tengeri drónok korábbi támadásai kiszorították az orosz hadihajókat a szevasztopoli kikötőből, a megszállt Krím térségéből. Az akció újabb jele annak, hogy az ukrán fél egyre mélyebben képes csapást mérni az orosz haditengerészetre.

 

