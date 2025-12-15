Nagy a baj! Az ukránok példátlan támadást intéztek Oroszország ellen

Novorosszijszk kikötőjében hajtotta végre eddigi egyik legmerészebb akcióját az ukrán biztonsági szolgálat: az SzBU víz alatti drónokkal robbantott fel egy orosz tengeralattjárót közvetlenül a kikötőben. A támadás következtében a hajó olyan súlyosan megsérült, hogy gyakorlatilag kiesett az orosz hadrendből.

Novorosszijszk: ukrán drónok szétverték az orosz tengeralattjárót Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Az ukrán fél közlése szerint a művelet során „Sub Sea Baby” típusú, víz alatti drónokat vetettek be, amelyek a 636.3-as projektű, Varsavjanka osztályba tartozó tengeralattjárót érték el. A NATO által Kilo-osztályként nyilvántartott egység kritikus szerkezeti károkat szenvedett.

Kalibr rakéták voltak a fedélzeten

A megtámadott tengeralattjáró fedélzetén négy Kalibr típusú cirkálórakéta-indító rendszer volt, amelyeket Oroszország rendszeresen használ Ukrajna elleni csapások során. A hajó elvesztése így nemcsak katonai, hanem stratégiai veszteség is Moszkva számára.

A Varsavjanka osztályú tengeralattjárók értéke nagyjából 400 millió dollár, de a szankciók miatt egy új egység megépítése akár 500 millió dollárba is kerülhet. Ezeket a hajókat „fekete lyuknak” is nevezik, mivel különleges burkolatuk elnyeli a hangokat, és nehezen észlelhetők a szonárok számára.

A most megrongált egység azért tartózkodott Novorosszijszk kikötőjében, mert az ukrán tengeri drónok korábbi támadásai kiszorították az orosz hadihajókat a szevasztopoli kikötőből, a megszállt Krím térségéből. Az akció újabb jele annak, hogy az ukrán fél egyre mélyebben képes csapást mérni az orosz haditengerészetre.