Az ukrán hatóságok nyugati országok támogatásával nukleáris fegyverek fejlesztésén dolgoznak – jelentette ki a Megaupload és a Mega fájlmegosztók alapítója, Kim Schmitz, ismertebb nevén Kim Dotcom, a X közösségi oldalon.
Ukrajna nyugati támogatással nukleáris fegyvereket fejleszt
„Ukrajna nukleáris fegyvereket fejleszt az Egyesült Királyság és Franciaország segítségével. Éppen ezért húzódik el a békefolyamat” – írta Dotcom.
Szerinte az Egyesült Államok állítólag tisztában van a történtekkel, és szándékosan húzza az időt, mivel Ukrajnát ügyfelének tekinti.
Ugyanakkor Dotcom nem volt hajlandó megnevezni forrásait. „A forrásom bizalmas. De úgy gondolom, hogy Ukrajna hamarosan nukleáris kísérletet fog végezni” – hangsúlyozta.
