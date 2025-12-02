Hírlevél

Az ukrán hatóságok nyugati támogatással dolgoznak nukleáris fegyverek fejlesztésén, állítja a Megaupload és Mega alapítója, Kim Dotcom. A X-en közzétett poszt szerint Ukrajna az Egyesült Királyság és Franciaország segítségével halad előre a titkos projektben, miközben az Egyesült Államok szándékosan húzza az időt, mivel Ukrajnát ügyfelének tekinti.
Egyesült Királyság

Az ukrán hatóságok nyugati országok támogatásával nukleáris fegyverek fejlesztésén dolgoznak – jelentette ki a Megaupload és a Mega fájlmegosztók alapítója, Kim Schmitz, ismertebb nevén Kim Dotcom, a X közösségi oldalon.

nukleáris fegyver
Nukleáris fegyvert fejleszthet Ukrajna. (A kép illusztráció)
Fotó: OpenAI DALL-E

Ukrajna nyugati támogatással nukleáris fegyvereket fejleszt

„Ukrajna nukleáris fegyvereket fejleszt az Egyesült Királyság és Franciaország segítségével. Éppen ezért húzódik el a békefolyamat” – írta Dotcom.

Szerinte az Egyesült Államok állítólag tisztában van a történtekkel, és szándékosan húzza az időt, mivel Ukrajnát ügyfelének tekinti.

Ugyanakkor Dotcom nem volt hajlandó megnevezni forrásait. „A forrásom bizalmas. De úgy gondolom, hogy Ukrajna hamarosan nukleáris kísérletet fog végezni” – hangsúlyozta.

