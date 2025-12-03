Megrázó hírt kapott a Bír-lak sztárja, nyelvrákot diagnosztizáltak nála

Dave Coulier, a Bír-lak sztárja újabb betegséggel szembesült alig néhány hónappal azután, hogy legyőzte a limfómát. A 66 éves színésznél nyelvrákot diagnosztizáltak – tájékoztat a Page Six.

Nyelvrákot diagnosztizáltak Dave Couliernél – Fotó: Instagram/Dave Coulier

Nyelvrákot diagnosztizáltak a színésznél

Coulier hangsúlyozta, hogy a nyelvrák teljesen független a korábbi limfómájától, és az orvosok szerint akár egy 30 évvel ezelőtti HPV-fertőzés következménye is lehet. A színész elmondta, hogy a betegség „nagyon kezelhető”, a gyógyulási esély körülbelül 90 százalék. Azonnal sugárkezelésbe kezdett, ami teljesen más, mint a tavalyi kemoterápia.

Bár a diagnózis újabb kihívást jelent, Coulier optimistán áll a kezeléshez és eltökélt, hogy legyőzi a betegséget.

Coulier korábban tavaly novemberben jelentette be, hogy 3. stádiumú limfómája van, majd az év elején gyógyultnak nyilvánították. A hírt a gyógyulásról éppen azon a napon kapta, amikor nagypapa lett.

