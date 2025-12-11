Fordulat a három éve eltűnt kisfiú ügyében – végre kiderülhet az igazság

Új fordulatot vett a három éve eltűnt francia kisfiú, Émile ügye. A francia hatóságok kihallgatták a kisfiú nagyszüleit, valamint nagynénjét és nagybátyját a nyomozás keretében – tájékoztat a DailyMail.

Mint az már ismert, 2023. július 8-án a francia Alpokban, egy Haut-Vernet nevű, 25 fős falucskában (a település Le Vernet része – a szerk.) nyoma veszett a két és fél éves, Émile Soleil nevű kisfiúnak. Szülei a gyerek eltűnése idején nem tartózkodtak a faluban. A gyermek az anyai nagyszülőknél nyaralt. A család éppen a kerítést javította, amikor a kisfiú kisétált a szomszédos mezőkre. Az egyik szomszéd még látta is a gyermeket. Az eltűnt kisfiút a csendőrség nagy erőkkel kereste, 97 hektár szántót, erdőt és meredek hegyi terepet vizsgált át – eredménytelenül.

Közel egy évvel később, 2024 márciusában egy túrázó találta meg a gyermek koponyáját és néhány fogát a falutól mintegy 1,7 kilométerre. A rendőrök később a gyermek ruházatának pár darabját is fellelték a környéken.

A szakértői elemzések szerint a maradványokat valószínűleg először egy steril, védett környezetben, például fagyasztóban tárolták, majd a szabadba helyezték, ahol a túrázó rátalált, ami arra utal, hogy a gyermek nem a megtalálás helyén hunyt el.

Az ügy újabb tragikus fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a család római katolikus papja, Claude Gilliot, aki Émile-t megkeresztelte, öngyilkosságot követett el, állítólag súlyos konfliktusba keveredett a Vedovini családdal.

Tavaly márciusban a családtagokat előzetes letartóztatásba helyezték emberölés és a holttest eltitkolásának gyanújával, de 48 óra elteltével mind a négy gyanúsítottat szabadon engedték.

Új fordulat a nyomozásban

Az ügy 3 évvel Émile eltűnése után újabb fordulatot vett, amikor a francia hatóságok kihallgatták a kisfiú nagyszüleit, valamint nagynénjét és nagybátyját a nyomozás keretében – először a kisfiú eltűnése óta. A nyomozás során Philippe és Anne Vedovini, valamint két gyermekük, Maximin és Marthe Vedovini kedden beszéltek az Aix-en-Provence-i bíróság büntetőügyi osztályának vizsgálóbíráival.