Durva pénzbírsággal sújtottak egy nyugdíjast, mert köpött egyet az utcán

Amikor a férfi kiköpte a levelet, két ellenőr azonnal odament hozzá, és közölték vele, hogy szemetelésen kapták és ezért 250 fontra (több mint 100 ezer forintra) megbírságolják. A nyugdíjas szerint egy jelentéktelen dologból csináltak ügyet – írja a GBNews.

Egy falevél miatt büntették meg a nyugdíjast

Fotó: Unsplash

Elvárható egy nyugdíjastól, hogy a viharos szélben szemét után szaladgáljon?

A férfi fellebbezett a döntés ellen, és bár a bírságot csökkentették, még így is 150 fontot (65 ezer forintot) kellett befizetnie. Az eset politikai visszhangot is kiváltott, egy helyi képviselő túlzónak nevezte a hatóság fellépését. Szerinte a városban több hasonló panasz is érkezett, ami azt mutatja, hogy az ellenőrök túl szigorúan járnak el. A képviselő úgy véli, hogy különösen idősebbeknél több empátiára és józan mérlegelésre lenne szükség. Úgy fogalmazott, nem várható el egy idős embertől, hogy viharos szélben szemét után szaladgáljon. A helyi tanács azonban megvédte a gyakorlatot, és leszögezte, hogy

a köpködést is a szemetelés egyik formájának tekintik.

Azt állítják, hogy az ellenőrök csak akkor lépnek fel, ha saját szemükkel látják a szabálysértést. A tanács célja szerintük nem a bírságolás, hanem a környezet tisztán tartása és a helyiek, illetve a turisták védelme.

