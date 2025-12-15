Döbbenetes videókon, ahogyan Ukrajna visszatér a középkorba

Az odesszai áramszünet napok óta bénítja meg a város életét, miután a hétvégén az egész háború egyik legnagyobb légicsapása érte az energetikai létesítményeket. Odesszában jelenleg nincs áram, sok helyen víz és fűtés sem, a lakók pedig kénytelenek saját módszerekkel alkalmazkodni az embertelen körülményekhez - írja a Sztrana.

Odesszai áramszünet: hegesztőgéppel főznek az emberek a sötét városban

A közösségi médiát ellepték azok a videók, amelyek bemutatják, hogyan próbálnak túlélni az emberek Ukrajna déli városában. A felvételeken kabátban és dzsekiben élő családok láthatók fagyos lakásokban, ahol főzni hordozható tűzhelyeken, gázpalackokon, sőt hegesztőgépeken próbálnak.

Téglákat melegítenek, az ételt az ablakban tárolják

A teljes áramszünet miatt a hűtőszekrények nem működnek, ezért az odesszaiak az ételt az ablakpárkányokra teszik ki, gyakran leragasztva, hogy ne csússzon le. Többen téglákat melegítenek fel álló kályhákon, majd ezekkel próbálják felfűteni a lakás egy-egy helyiségét.

Az üzleteknél hatalmas tömegek gyűlnek össze a töltőpontok körül, ahol telefonokat és power bankeket próbálnak életben tartani. Sok autós a jármű motorjáról tölti az otthoni akkumulátorokat, hogy legalább minimális áramhoz jusson.

A háború közepette a város képe egyszerre nyomasztó és abszurd: miközben egyes éttermekben gyertyafény mellett vacsoráznak a vendégek, az ablakon túlról légvédelmi fegyverek ropogása hallatszik.

Sötét város, leállt közlekedés

Odesszában az elektromos közlekedés teljesen leállt, sok városrészben továbbra sincs vízellátás, miközben csak elszórtan működik közvilágítás. Szakértők szerint a mostani csapások mértéke példátlan az eddigi harcok során, és hosszú időbe telhet, mire az infrastruktúrát helyre tudják állítani.

Az odesszai áramszünet újabb jele annak, hogy Ukrajna városai egyre súlyosabb civil válsággal néznek szembe, miközben a harcok nem csillapodnak. A lakosság túlélőképessége most szó szerint a kreativitáson és a rögtönzésen múlik.