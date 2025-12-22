Itt az Odüsszeia első, lélegzetelállító és mégis rejtélyes előzetese – videó

Hírlevél
Megérkezett Christopher Nolan új filmjének első hivatalos előzetese, amely már most óriási visszhangot váltott ki világszerte. Az Odüsszeia új filmes feldolgozása minden eddiginél monumentálisabb vállalkozásnak ígérkezik, és már az első képsorok alapján egyértelmű: Nolan nem klasszikus kosztümös eposzt készít, hanem egy modern, sötét hangvételű, látványos mozit.
A Homérosz által írt eposz adaptációja Odüsszeusz hosszú és veszélyes hazatérését mutatja be a trójai háború után. Az Odüsszeia Nolan értelmezésében ez a történet az emberi kitartásról, veszteségről és a hatalom áráról szóló dráma – írja a Gizmodo.

Odüsszeia — Christopher Nolan új filmjének első előzeteséből származó jelenet, monumentális látványvilággal és epikus hangulattal.
Odüsszeia — Christopher Nolan új filmjének első előzeteséből származó jelenet, monumentális látványvilággal és epikus hangulattal. Fotó: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Odüsszeia — Matt Damon Odüsszeuszként vezeti a sztárparádét

A címszerepet Matt Damon alakítja, aki egy megviselt, de rendíthetetlen uralkodót formál meg. A

z előzetes alapján Odüsszeusz nem hősies pózban jelenik meg, hanem egy olyan férfiként, akit az évekig tartó háború és bolyongás megtört, mégis tovább hajtja a hazatérés vágya.

A filmben fontos szerepet kap Tom Holland is, mellette pedig igazi világsztár-gárda sorakozik fel: Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron és Jon Bernthal is feltűnik az Odüsszeia szereplői között.

IMAX-méretű Odüsszeia — Nolan új szintre emeli a látványt

Ez lesz az első egész estés mozifilm, amelyet teljes egészében az IMAX legnagyobb filmes formátumával rögzítettek. Az Odüsszeia látványvilága ezért nemcsak grandiózus, hanem technikailag is mérföldkőnek számít. A tengeri jelenetek, csaták és mitológiai elemek mind azt szolgálják, hogy a néző valóban Odüsszeusz útjának részese legyen.

Az előzetes tudatosan keveset árul el a történet részleteiről, inkább hangulatot teremt.

 Sötét tónusok, feszült csendek és monumentális képek jellemzik — pont úgy, ahogy azt egy Nolan-filmtől elvárhatjuk.

Túlszárnyalhatja az Oppenheimert?

Christopher Nolan előző filmje, az Oscar-díjas Oppenheimer rendkívüli sikert aratott. A kérdés most az: az Odüsszeia képes lesz-e felülmúlni azt mind kritikai, mind közönségsiker szempontjából? Az első előzetes alapján a rendező ismét magasra tette a lécet.

Az Odüsszeia 2026. július 17-én érkezik a mozikba, és minden jel arra utal, hogy az Odüsszeia a következő évek egyik legnagyobb filmes eseménye lesz.

