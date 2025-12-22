Itt az Odüsszeia első, lélegzetelállító és mégis rejtélyes előzetese – videó

A Homérosz által írt eposz adaptációja Odüsszeusz hosszú és veszélyes hazatérését mutatja be a trójai háború után. Az Odüsszeia Nolan értelmezésében ez a történet az emberi kitartásról, veszteségről és a hatalom áráról szóló dráma – írja a Gizmodo.
Odüsszeia — Matt Damon Odüsszeuszként vezeti a sztárparádét
A címszerepet Matt Damon alakítja, aki egy megviselt, de rendíthetetlen uralkodót formál meg. A
z előzetes alapján Odüsszeusz nem hősies pózban jelenik meg, hanem egy olyan férfiként, akit az évekig tartó háború és bolyongás megtört, mégis tovább hajtja a hazatérés vágya.
A filmben fontos szerepet kap Tom Holland is, mellette pedig igazi világsztár-gárda sorakozik fel: Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron és Jon Bernthal is feltűnik az Odüsszeia szereplői között.
IMAX-méretű Odüsszeia — Nolan új szintre emeli a látványt
Ez lesz az első egész estés mozifilm, amelyet teljes egészében az IMAX legnagyobb filmes formátumával rögzítettek. Az Odüsszeia látványvilága ezért nemcsak grandiózus, hanem technikailag is mérföldkőnek számít. A tengeri jelenetek, csaták és mitológiai elemek mind azt szolgálják, hogy a néző valóban Odüsszeusz útjának részese legyen.
Az előzetes tudatosan keveset árul el a történet részleteiről, inkább hangulatot teremt.
Sötét tónusok, feszült csendek és monumentális képek jellemzik — pont úgy, ahogy azt egy Nolan-filmtől elvárhatjuk.
Túlszárnyalhatja az Oppenheimert?
Christopher Nolan előző filmje, az Oscar-díjas Oppenheimer rendkívüli sikert aratott. A kérdés most az: az Odüsszeia képes lesz-e felülmúlni azt mind kritikai, mind közönségsiker szempontjából? Az első előzetes alapján a rendező ismét magasra tette a lécet.
Az Odüsszeia 2026. július 17-én érkezik a mozikba, és minden jel arra utal, hogy az Odüsszeia a következő évek egyik legnagyobb filmes eseménye lesz.
