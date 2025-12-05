Olívaolaj shot reggelente: csodaszer vagy átverés

Az olívaolaj shotként való fogyasztása gyorsan terjed a közösségi médiában, sokan a napindító egészség titkának tartják. Az orvosok azonban óvatosságra intenek: a trend hatásairól kevés tudományos bizonyíték van, és egyeseknél gyomorpanaszt okozhat – tájékoztat a Fox News.

A napindító olívaolaj shotot sokan egészségesnek tartják – Fotó: Pexels

Olívaolaj shot reggelente: csodaszer vagy egészségügyi kockázat?

Instagramon és TikTokon egyre többen hirdetik, hogy egy kis napindító olívaolaj shot javítja az egészséget. A shotokat gyakran citromlével vagy vízzel keverik a könnyebb fogyasztás érdekében. A rajongók szerint a reggeli olívaolaj javítja az emésztést, csökkenti az étvágyat, erősíti az immunrendszert, és ragyogó bőrt biztosít – ezek azonban korántsem tudományosan megalapozott állítások.

Sokan arról számoltak be, hogy napközben kevesebbet nassoltak, és a plusz kalóriák ellenére sem híztak.

Mások viszont szkeptikusak: szerintük az olívaolaj shot nem ad extra egészségügyi előnyt, sőt, gyomorpanaszokat okozhat. Több influenszer is úgy gondolja, a magas polifenoltartalmú olívaolaj shot segíthet az emésztésben, csökkentheti a puffadást és a gyulladást, valamint növelheti az energiaszintet. A háziorvosok azonban figyelmeztetnek:

az olívaolaj hatásai akkor érvényesülnek, ha rendszeresen az étrend részeként fogyasztjuk, nem pedig shotként üres gyomorra.

A szakértők azt javasolják, kezdjük egy evőkanállal étkezés közben. Az étellel bevitt zsírok lassítják az emésztést, javítják a tápanyagfelszívódást, és kevésbé terhelik a gyomrot. A napi olívaolaj shotok viszont könnyen több száz plusz kalóriát adhatnak, és hányingert okozhatnak.

Összességében az olívaolaj kétségtelenül egészséges, de legjobb, ha kiegyensúlyozott étrend részeként, főzéshez vagy salátákhoz használjuk, nem pedig a legújabb trendet követve.

Segíthet a betegségek megelőzésében az olívaolaj?

A New Atlas által ismertetett friss kutatás rávilágít: egy természetes, étrendi zsírsav laboratóriumi körülmények között képes célzottan gyengíteni a ráksejtek életképességét. Az olívaolaj fő zsírsava, az olajsav (oleinsav) régóta feltételezett szövetségesei a szervezet természetes védekezés folyamatainak.